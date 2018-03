Aduana Stars (Ghana) 1 - ES Sétif 0 : Courte défaite dans des conditions difficiles

L’Entente de Sétif s’est inclinée, hier après-midi à Dormaa Ahenkro, par la plus petite des marges au match aller comptant pour le 2e tour des éliminatoires de la Ligue des champions africaine, face au représentant ghanéen, l’équipe d’Aduana Stars. Zeghba and Co ont fait de leur mieux, dans des conditions difficiles, avec la chaleur et le taux élevé d’humidité, ainsi que l’état peu reluisant de la pelouse. Cette courte défaite permet aux Sétifiens de préserver leurs chances de qualification intactes en prévision de la manche retour prévue à Sétif. Pour rappel, après un long périple éreintant, pour atterrir à Kumasi, les partenaires de Saâd ont puisé dans leurs ressources physiques pour pouvoir tenir le coup, face à un adversaire coriace qui en voulait. L’Aigle noir a tenu bon en première mi-temps qui s’est soldée sur un score vierge. En seconde période, l’Entente a fini par encaisser un but sur penalty, à un peu plus d’un quart d’heure de la fin de la rencontre (72’).

L’arrière-garde sétifienne, conduite par Bedrane, a repoussé les nombreuses offensives adverses. Tentant aussi de revenir à la marque, les Noir et Blanc ne se sont pas montrés efficaces. Abdelhak Benchikha a aligné le onze rentrant suivant pour cette joute : Zeghba, Ziti, Nessakh, Saâd, Bedrane, Ait-Ouamar, Rebiai, Sidhoum, Haddouche, Benayad.

À signaler que pendant que se déroulait la première mi-temps, des individus ont tenté de pénétrer dans les vestiaires de l’ESS pour subtiliser les affaires des joueurs. Heureusement que la vigilance du garde-matériel a déjoué cette tentative malveillante. Suite à quoi, les dirigeants de l’Entente ont interpellé le délégué du match, qui a demandé aux responsables de l’équipe hôte d’assurer la sécurité nécessaire à l’équipe visiteuse. L’ESS est en mesure d’assurer la qualification à la phase des poules au match retour.

Mohamed-Amine Azzouz