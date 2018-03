Ligue des Champions d’Afrique (Match aller /2e tour préliminaire), MFM FC Lagos 2 - MC Alger 1

Le MC Alger s'est incliné, hier au stade Agege de Lagos, face à la formation du MFM FC, par le score étriqué de 2 à 1. Une rencontre comptant pour la première manche de la phase des éliminatoires de la C1 continentale. Contre un redoutable adversaire, au style de jeu complètement opposé, les coéquipiers d'El-Mouaden s'en sortent plutôt bien.

Face à un adversaire déterminé et des conditions climatiques défavorables, le MCA a entamé la partie avec beaucoup de prudence. En l'absence de nombreux titulaires pour blessure, à l'image de Nekkache, Souibah, Derrardja, Boudebouda ou encore Dieng, le staff technique du Mouloudia, qui n'avait aucune idée sur cette formation nigériane, n'avait pas d'autre choix que d'opter pour un schéma défensif (5-3-2, avec un bloc relativement bas), pour essayer de revenir de Lagos avec un score favorable, pour aborder la seconde manche de ce deuxième tour de la phase des éliminatoire de la Ligue des Champions d'Afrique dans des conditions idéales. Casoni, qui a ainsi choisi de fermer le jeu et d'opérer par des contres surtout, a préféré Chaâl à Chaouchi dans la cage, en titularisant par ailleurs Bouhena aux côtés de Mebarakou et Azzi, pour former la charnière centrale, ainsi que Balegh et Amachi, pour former le duo d'attaque. Pendant la première demi-heure, les camarades de Hachoud ont pu tant bien que mal résister aux multiples assauts des joueurs du MFM FC, en minimisant les erreurs défensives. Néanmoins, les Nigérians sont tout de même parvenus à ouvrir la marque, grâce à un penalty accordé par l'arbitre sénégalais Diedhiou (36'). Akuneto exécute parfaitement la sentence et donne l'avantage aux siens. Même scénario en seconde période. Les locaux, soutenus par un large et très bruyant public, poussent de plus en plus et font l'essentiel du jeu, tandis que le Mouloudia reste en embuscade. 58', le jeune Amachi profite d'un contre rapide pour aller tromper la vigilance du gardien Abayomi, et permet aux visiteurs de revenir à la marque. Après l'égalisation, les protégés du coach Ichuku, se distinguant par un jeu musclé, ont imposé une sacrée domination aux joueurs algériens, contraints de se replier dans leurs tranchées. 84', le bloc défensif du Mouloudia cède une fois de plus. Suite à une balle arrêtée, Bashiru redonne l'avantage au MFM FC. Le score en restera là, malgré les nombreuses tentatives des locaux d’aggraver la marque. Un résultat plutôt favorable au MCA, qui sera hôte de la formation de la capitale Lagos, le 16 mars, au stade du 5-Juillet.

Rédha M.