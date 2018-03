Mme Guendil, née Benmaïssa Baya Directrice du laboratoire de Développement et de recherche scientifique de l’ENIE : Une fierté de l’université Algérienne…

La sagesse, la maturité et l’honnêteté intellectuelle se dégagent du visage innocent de cette dame préoccupée plus par les défis à relever de son entreprise, de surcroît une boîte en mutation après une phase consacrée au redéploiement, à la restructuration, à la spécialisation et à la modernisation des unités de production. Et elle est au cœur de l’approche de l’innovation et de la promotion des produits de ce fleuron de l’électronique, pour encadrer les laboratoires de développement et de recherche scientifique, fraîchement réceptionnés, et animer, avec des jeunes universitaires, des projets de recherche.

Madame Guendil, née Benmaïssa Baya, est un pur produit de l’université algérienne, et demeure parmi les cadres dirigeants de l’Entreprise nationale des industries électroniques (ENIE), après un long cursus universitaire et un parcours d’apprentissage et d’adaptation à la vie active. Un parcours riche en enseignements sûrement, car couronné par des épreuves souvent complexes d’une entreprise à la croisée des chemins à un moment donné, pour, justement, se dépenser sans compter quant à sa relance. Toute une équipe s’est effectivement mobilisée pour une telle alternative, il est vrai, soutenue par l’effort de l’État soucieux de préserver cet outil de production et de sauvegarder l’emploi. Un souci également de réhabiliter cette entreprise considérée comme le fer de lance de la technologie de pointe au niveau national. «Nous somme pour la plupart issus de la faculté de l’électronique de l’université Djillali-Liabès. Une motivation supplémentaire pour faire valoir notre savoir-faire et donner des assises à cette entreprise aujourd’hui, grâce à l’implication de tout le monde, qui est en expansion», nous confie avec modestie, madame Guendil, avant d’exposer les perspectives d’innovation et de recherche des laboratoires dont elle a la charge.

Des laboratoires jugés par les spécialistes comme étant un véritable support à l’économie nationale dans le domaine de l’électronique.

Absolument, le travail de groupe singularise la gestion de cette entreprise qui compte sur ses propres enfants, même si l’environnement reste parfois difficile à gérer.

Notre interlocutrice, qui s’intègre parfaitement dans le processus de remise à niveau et de spécialisation même de l’entreprise, en accordant un intérêt particulier à la recherche, reste confortée dans ses attributions purement scientifiques. Maîtrisant trois langues étrangères (français, espagnol et anglais), madame Guendil, qui est ingénieur d’État de formation en option contrôle industriel, s’est également perfectionnée au gré de stages effectués en Chine, notamment dans les domaines de production et de montage, de l’évaluation des produits vidéo, des écrans à affichage dynamique et l’innovation, sans compter ces cycles périodiques consacrés au calcul intensif entre autres et rencontres sur la management. Bref, une carte de visite si étoffée relevant le niveau et l’esprit d’entreprise de la femme algérienne. 26 ans d’expérience déjà, elle tente mettre à profit ce capital de savoir pour cette entreprise et demeure engagée pour matérialiser l’ensemble des perspectives en matière de recherche et d’innovation assignées. Une entreprise qui s’est lancée dans l’intégration électronique, la photovoltaïque, et la téléphonie mobile, récemment. Sans difficulté, elle a imposé le respect, aussi bien de ses collaborateurs, que de son directeur général, pour qu’elle persévère dans la voie et signifie haut et fort les aptitudes et capacités de la femme algérienne. La femme de tous les défis…

n Abbés Bellaha