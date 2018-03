Industrie-Télécom : Promouvoir la production locale

Dix-huit conventions-cadres, définissant le champ de collaboration entre le secteur industriel et celui des télécommunications, afin de renforcer la production locale des biens liés aux TIC, conformément aux besoins du marché, et réduire ainsi la facture d'importation de ces produits, ont été signées, hier à Alger, entre les entreprises des deux secteurs.

Les signatures des conventions-cadres ont eu lieu entre les groupes industriels et les entreprises publiques relevant du secteur des télécommunications, lors d'une cérémonie présidée par le ministre de l'Industrie et des Mines, M. Youcef Yousfi, et la ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique (MPTTN), Imane Houda Faraoun, en présence des Pdg des groupes et entreprises concernés.

Les conventions concernent Algérie Télécom, Algérie Poste et Algérie Satellite, et le groupe Elec El-Djazaïr pour la fabrication et la maintenance des équipements et matériels dans les domaines de l'électronique, l'électrique, électrodomestique, les télécommunications et les services. Une convention a été également signée entre les entreprises Algérie Poste et Algérie Télécom, d'un côté, et le groupe GETEX, de l'autre, pour la fabrication de certains produits de textile. Ces deux entreprises du MPTTN ont également signé, avec le groupe IMETAL, une convention-cadre pour la fabrication et la fourniture de pylônes, mâts et accessoires pour le déploiement des sites radio, transmission et maintenance génie-civil. En outre, 16 conventions opérationnelles ont été signées entre des entreprises publiques relevant des deux secteurs, pour permettre la concrétisation de projets dont les conventions avaient été déjà signées. L'entreprise publique Mobilis a, pour sa part, signé quatre conventions avec les groupes IMETAL, GETEX, ACS et DIVINDUS.



Un marché de 100 milliards de DA



«Les conventions fixent le cadre global dans lequel toutes les entreprises des deux secteurs vont travailler ensemble pour développer le produit national afin qu'il réponde aux attentes du secteur des télécoms et de la Poste», a déclaré à la presse, la ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Mme Imane Houda Faraoun, à l'issue de la cérémonie de signature. Pour la ministre, il y a énormément d'exigences dans ce domaine, «mais les premières sont l'intégration nationale, la qualité et la fiabilité des équipements, l'emploi de la matière première et de la main d’œuvre nationale, ainsi que le développement de la formation et de la ressource humaine».

Soulignant que le marché national «absorbera, dans les trois prochaines années, plus de 100 milliards de DA de biens liés à l'utilisation des TIC», elle a soutenu que les conventions signées permettraient aux deux secteurs de bien identifier les besoins du marché local. Pour sa part, le ministre de l'Industrie et des Mines, M. Youcef Yousfi, s'est réjoui du fait que ces conventions, qui ont couronné un travail commun de plusieurs semaines, «vont permettre de doter les entreprises du secteur des télécoms d'équipements nécessaires, et répondre, par la même occasion, aux besoins des entreprises industrielles en termes de services des TIC». Grâce à ces conventions, les entreprises industrielles vont prévoir un plan de charges pour doter le secteur de la Poste et des Télécoms en équipements nécessaires sur plusieurs années. «C'est un point extrêmement positif qui permet à nos entreprises de gagner en compétitivité et d'envisager même l'exportation», a-t-il avancé. Il a annoncé que d'autres conventions avec d'autres secteurs devraient être signées par le MIM, dans la perspective de promouvoir la production locale et de réduire la facture d'importation.

Selon les cadres du MIM, ces conventions-cadres permettront d'ouvrir les discussions et encadrer les négociations entre les entreprises concernées, pour la conclusion, par la suite, de contrats spécifiques pour la fourniture de produits et de services au profit des entreprises du secteur du MPTTN. (APS)