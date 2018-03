Régulation des médias : Levier pour une information crédible

La faculté des sciences de l’information et de la communication de l’université Alger III a abrité, hier, le troisième séminaire national sur les processus de régulation des médias, en présence d’enseignants et d’étudiants.

Le recteur, Rabah Cheriet, a mis en exergue la responsabilité du journaliste dans la transmission et l’interprétation de l’information.

Il souligne que la régulation sert à instaurer une discipline garante du droit du citoyen à une information juste et fiable.

Pour M. Cheriet, une autorité de régulation «est devenue une nécessité pour assurer ce droit», tout en aboutissant à une société démocratique.

Pour sa part, l’enseignante, Kahina Allouache, a présenté une conférence sur le thème des expériences de régulation de l’audiovisuel dans les pays occidentaux.

L’intervenante a précisé que le rôle de la presse est d’informer sur les évènements qui se déroulent au niveau du pays ou dans le monde.

De son côté, l’enseignant Belkacem Berouane a souligné l’importance de cette autorité, pour éviter les pressions, notamment étrangères, sur la presse nationale.

Il a considéré que la presse doit être dotée d’un statut indépendant, au même titre que le secteur de la Justice, car le journaliste est en quête d’information.

Lors de son intervention sur le rôle des instances de régularisation de la communication dans l’action des mécanismes de censure dans les pays magrébins, Rabah Taïbi a estimé que l’audiovisuel en Algérie est en phase de transition. Il rappelle aussi la modification du code de l’information.

Hichem Hamza