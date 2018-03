A plus de 80 ans … : elle cultive toujours sa terre

Voilà plus de 30 ans déjà que khalti « Fatima » (que nous avons ainsi prénommée pour la circonstance) continue à gérer son exploitation agricole, en dépit de son âge avancé. Un âge qui, en fait, ne constitue aucun handicap dans son quotidien. Depuis plus d’une trentaine d’années, cette agricultrice, armée de sa seule volonté et de son infaillible courage, laboure ses terres. Une tâche qu’elle entreprend chaque jour pour faire vivre sa famille, tout en participant à l’approvisionnement de sa région en produits variés. Elle travaille sa terre, l’irrigue, débroussaille ses carrés, au rythme des battements de son cœur, dans lequel demeure l’espoir de continuer à subvenir aux besoins de ses proches. Une situation qui ne lui confère d’ailleurs point le droit de s’absenter, ne serait-ce qu’une seule journée, même si elle venait à ressentir un quelconque malaise ou une grande fatigue. Tous les jours, pour elle, se ressemblent. Fatima n’a cependant point bénéficié d’une quelconque aide ou d’un soutien financier de l’Etat. Ce qui ne lui aura en aucun cas fait baisser les bras. Conjugués avec ceux de sa famille, ses efforts lui permettent de gérer une exploitation agricole de 5 hectares, où sont cultivés datte, grenade, olive, raisin, oignon, abricot et bien d’autres fruits et légumes. Son seul souci, c’est de voir un jour l’oued être quelque peu dévié de son lit, afin que ses eaux, en période de crues, ne submergent pas ses récoltes. Une préoccupation qu’elle souhaite voir prise en compte par les autorités concernées, car, à maintes reprises, elle a déjà vu le fruit de son dur labeur noyé. En dépit de cette contrariété, cette femme est toujours déterminée à poursuivre sa tâche et à se lever tous les matins, très tôt, pour se rendre sur ses terres, sa seule et unique raison de vivre.

Ramdane Bezza