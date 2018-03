Djouher Hachemi : Femme active pour l’éveil sociétal

Notre pays, à l’instar de tous les autres pays, célèbre, demain, la journée internationale dédiée à la femme. Une halte marquée chaque 8 mars pour rendre hommage à toutes les femmes qui sont nos mères, sœurs et filles.

A Tizi-Ouzou, l’un des berceaux de ces luttes pour l’émancipation de la femme, elles sont des centaines, voire même des milliers, à s’impliquer dans tous les combats de la société pour les droits, la préservation de la société de tous les fléaux et le développement local dans tous les secteurs.

Elles sont également très présentes dans la politique et le mouvement associatif. Parmi ces femmes battantes et constamment actives, on cite Mme Djouher Hachemi, l’actuelle présidente de l’association «Femme Active» de la wilaya de Tizi-Ouzou, qui consacre toute son énergie à la promotion des valeurs ancestrales de la société algérienne et son émancipation dans le cadre de ces valeurs. Cumulant un parcours de plus d’une trentaine d’années dans le mouvement associatif, aussi bien national que local, Mme Djouher Hachemi, de son état fonctionnaire à la direction locale de l’action sociale et de la solidarité, est désormais un partenaire incontournable des institutions publiques, notamment les directions de l’exécutif de la wilaya, la sûreté de wilaya et d’autres établissements, particulièrement des écoles, dans la lutte qui est menée contre les fléaux sociaux, à savoir la violence contre les enfants et la consommation de stupéfiants. Elle est sur tous les fronts et d’une manière quasi permanente. Son association créée en 2011 est incontournable à Tizi-Ouzou.

Mme Djouher Hachemi, qui a commencé à militer dans le mouvement associatif dans les années 80, aux cotés de femmes connues pour leur engagement en faveur de l’émancipation de la femme algérienne, à l’instar de Saïda Benhabyles, Leïla Aslaoui et Khalida Toumi, anciennes ministres, auprès desquelles elle avait appris les rudiments du travail associatif, estime que la femme algérienne est suffisamment compétente pour s’approprier le terrain et s’imposer comme actrice dans la société, dès lors qu’elle a un grand rôle pour l’actualisation de l’éveil sociétal comme ses aînées pendant la glorieuse Révolution de Novembre 1954, qui avaient pris les chemins des maquis pour prêter main forte aux valeureux chahids et moudjahidine.

«Je suis porteuse d’ambitions et d’idées qui peuvent apporter un plus à la société», nous a-t-elle indiqué pour expliquer son choix de s’investir pleinement dans les actions visant la promotion de la femme algérienne et son implication dans le combat de tous les jours pour la préservation de nos valeurs et la protection de notre société de tous les fléaux, particulièrement les stupéfiants, qui constituent une véritable menace pour la cohésion sociale et nationale. Consciente de cette menace, la présidente de l’association «femme active» de la wilaya de Tizi-Ouzou s’est lancée dans un véritable défi de sensibiliser le maximum de jeunes sur la dangerosité de la consommation des stupéfiants en organisant des séries de rencontres dans des milieux fermés, comme les écoles et les espaces ouverts, en faisant participer à ces rencontres des spécialistes dans le domaine, notamment des psychologues. Pour cette femme militante, l’émancipation de la femme par le savoir assure inévitablement le développement de la famille d’abord et le pays ensuite.

Agée de 55 ans, mère de trois enfants et fille de moudjahid, Mme Hachemi ne compte pas baisser les bras en si bon chemin. Elle, qui a dédié toute sa jeunesse pour le mouvement associatif national et local en créant sa première Association nationale pour la sauvegarde de la société algérienne « ASSA », en adhérant à plusieurs associations, dont les associations de la famille révolutionnaire, l’Association de lutte contre l’analphabétisme «Iqraa» comme présidente de la section de Tadmait dont elle est native, n’est nullement dépassée ni lasse de ses activités associatives en faveur de la femme et de la société. Mme Djouher Hachemi trouve plutôt beaucoup de plaisir et ressent une profonde fierté en accomplissant avec abnégation et bénévolement ce qu’elle croit être son devoir envers son pays et tous les valeureux chahids qui se sont sacrifiés pour qu’aujourd’hui, elle et ses concitoyennes ne soient plus considérées comme des êtres de seconde zone mais pour qu’elles vivent dignement et comme des acteurs importants dans la société.

La présidente de l’association «Femme active» de la wilaya de Tizi-Ouzou n’a pas omis de nous rappeler tout l’intérêt que porte le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à la femme algérienne et son émancipation, depuis son accession à la magistrature suprême du pays en 1999. Depuis son avénement, a-t-elle précisé, la femme a recouvré tous ses Droits «et même plus, je dirais».

Bel. Adrar