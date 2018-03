Kadari Fatiha : Sa passion comme métier

La célébration de la journée mondiale de la Femme nous a donné l’opportunité de rendre visite à une femme active pour faire son portrait, et notre choix a porté cette fois sur Mme Kadari Fatiha, conservatrice principale des forêts au niveau de la Conservation des forêts de la wilaya de Mascara. Mme Fatiha, mariée et mère deux enfants, passionnée par son métier, reconnaît qu’il est encore peu accessible aux femmes, et aimerait plus de diversité sur le terrain, le métier de forestier est aussi un métier de femmes. Ses débuts dans la foresterie, comme cadre dirigent de ce secteur, remonte à 21 ans. Après un bac scientifique et des études supérieures, son amour de la nature, dit-elle, la pousse vers le secteur forestier, un choix professionnel cohérent auquel ses proches ne s’y attendaient peut-être pas. A ce jour, elle travaille et gère plusieurs forêts communales.

Elle nous dira que son métier est passionnant mais physique. En pratique, elle est avec des hommes avec qui elle a de très bonnes relations. Son métier est physique, par excellence, il faut en effet faire face aux conditions climatiques parfois rudes dans ce secteur. Passionnée par ses fonctions et très active, Fatiha est aussi «animatrice-nature» et s’occupe de la défense des forêts contre l’incendie, dans le cadre de son travail de conservatrice principale des forêts, même si elle reconnaît implicitement qu’être une femme dans le secteur forestier est un défi. Sa condition de femme, elle la vit comme un défi. Comme à l’extérieur, elle a toujours l’impression de devoir faire ses preuves. Elle n’a jamais attendu de faveur de la part de ses formateurs ou supérieurs. Au contraire, elle veut être traitée comme les autres. Il est important, ajoute-t-elle de rester soi-même, même si elle ne montre aucun signe extérieur de féminité excessive car l’uniforme est de rigueur, mais pour elle, ce sont les différences qui font la richesse des équipes. Elle regrette qu’il n’y ait pas beaucoup de femmes dans le secteur des forêts même si le nombre va crescendo. Il faudrait agir, selon elle, sur les mentalités afin de casser des préjugés parfois ancrés et pas forcément chez les plus âgés car pour elle le métier de forestier est aussi un métier de femme !

Pour cela, elle préconise notamment une remise à plat des différences de traitement hommes-femmes : les femmes connaissent souvent une évolution de carrière moins avantageuse que les hommes, que ce soit en termes de salaire ou de grade. Ayant 21 ans de service dans le corps technique des forêts une mission qu’elle accomplit avec abnégation et courage sans relâche, elle se trouve aux côtés de ses collègues hommes dans les forêts chaque fois que c’est nécessaire, même durant les incendies. Fatiha nous indique que le 8 Mars, pour elle, est une journée symbolique de la femme qui fait dans l’histoire et je ne dirai pas que le 8 mars a donné à la femme sa liberté, parce que la femme est émancipée depuis l’existence de l’humanité, et la religion musulmane a donné à la femme sa liberté, donc il n’est plus question de parler de liberté, la liberté de la femme dans l’administration est bien limitée, la femme n’est pas acceptée aux postes de responsabilité, il y a peu de promotion pour les femmes, et à titre d’illustration, elle dira qu’il n’y a pas de femmes conservateur.

Toutefois, avoue-t-elle, dans certains postes de responsabilité, concernant la femme dans le travail, je vois qu’il y a une augmentation d’effectifs, puisqu’elle est dans tous les corps, la police, la gendarmerie, la protection civile...

Par ailleurs, grâce à un mari compréhensif et sa mère qui l’aident, Kadari Fatiha est une femme comme toutes les autres, que ce soit à la maison, ou dans son travail car selon elle, il suffit d’être méthodique. Elle a tenu, à l’issue de cet entretien qui s’est déroulé dans son bureau, à rendre hommage à toutes les femmes du monde et en particulier les femmes syriennes et libyennes, sans oublier les palestiniennes et les sahraouies qui continuent à vivre la guerre et sous le joug de l’occupation.

A. GHOMCHI