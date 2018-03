Fatima-Zohra Mekkaoui : La passion en mode caritatif

De la prestance, de la présence et un sourire. Ce sourire chaleureux qui, depuis maintenant deux ans et demi, fait tant de bien aux malades qui fréquentent le siège «temporaire» de l’association Waha d’aide au cancéreux, à l’hôpital du jour du Khroub. Pourtant, entre Fatima-Zohra Mekkaoui, enseignante universitaire au long cours (actuellement en poste à Oum El Bouaghi), et l’engagement caritatif, l’histoire remonte à plus de deux décennies : «Avec des amis, des collègues, nous avons toujours fait du bénévolat, notamment en direction de personnes ayant besoin de médicaments ou de soins. Cela dit, comme nous le faisons de manière informelle, la collecte de dons s’opère dans un cercle restreint, ce qui ne nous facilite pas les choses, particulièrement lorsqu’il s’agit de lancer des actions d’envergure. Nous avons en quelque sorte les mains liées, et c’est justement pour cela que j’ai décidé de rejoindre Waha en octobre 2015 », raconte Fatima, et de préciser : « En fait, je devais le faire dès la création de l’association en 2011, mais j’étais très prise à cette époque, et j’ai dû ronger mon frein parce que j’ai horreur de faire les choses à moitié.

Quatre ans plus tard, je me suis simplement présentée au siège en proposant mon aide ». Pourquoi justement Waha ? «Trois amies proches sont décédées des suites d’un cancer du sein. L’une d’entre elles était pratiquement guérie, mais une récidive foudroyante l’a emportée. Cela m’a énormément touchée, et lorsque j’ai décidé d’intégrer une association, il était évident pour moi qu’elle activerait dans ce domaine. Cela s’est fait d’une manière tout à fait spontanée », relate-t-elle, émue.

Réglée comme du papier à musique, l’activité de Fatima au sein de Waha se déroule chaque dimanche et mardi, de 8 h à 12h : «Je fais partie du groupe d’accueil. Nous prenons en charge les malades qui se présentent au siège, souvent pour des prestations : un traitement médical, des analyses, une mammographie, etc. Nous les accueillons avec le sourire, un café ou un thé, pour les mettre à l’aise. Ils sont généralement déprimés et il est important de détendre l’atmosphère ». Elle compte d’ailleurs prendre incessamment sa retraite pour se consacrer pleinement à ses activités philanthropiques : « J’ai passé plus de trois décennies à l’université, et j’ai l’intention de mettre fin à ma carrière pour m’investir davantage sur le terrain du bénévolat ». Évoquant ses passions, Fatima citera le cinéma, à la fois «sa plus grande passion et sa plus grande déception vu qu’il n’existe plus aucune salle à Constantine», la littérature «naturellement» — elle est titulaire d’un magistère en science du texte et communication —, et surtout le sport et spécialement la randonnée qu’elle pratique en groupe.

Mais comme pour elle, tout se conjugue au mode «caritatif», qu’elle définit comme «une nébuleuse pouvant s’exercer de différentes manières et toucher divers domaines», elle projette de se lancer dans le soutien scolaire, de préférence au sein d’une association ou une maison de jeunes, de mettre sur pied des ateliers d’écriture «citadins», et surtout, « son plus grand rêve », d’organiser une course féminine à Constantine pour lever des fonds au profit des malades du cancer, même si elle avoue que l’entreprise est à tout le moins ardue : « Il est clair que cela ne se fera pas de sitôt, car il faut obtenir l’accord des autorités, gagner à sa cause des soutiens et des partenaires, trouver des sponsors, mais je ferai tout ce qui est en mon possible pour voir ce rêve se concrétiser ».

Là, sans perdre de sa chaleur, le sourire de Fatima se fit déterminé.

I. Boulksibat