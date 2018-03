8 Mars, journée de la femme : Hommage à ces héroïnes du quotidien

Fait rarissime, la journée internationale des Femmes s’inscrit cette année dans le fil d’un mouvement mondial sans précédent en faveur des droits des femmes, de l’égalité et de la justice. Le harcèlement sexuel, la violence et la discrimination à l’encontre des femmes ont fait la une des médias et ont fortement suscité un débat public stimulé par une détermination affirmée à instaurer un changement.

L’Algérie, pays d’avant-garde en matière de promotion des droits de cette importante frange de la société, s’inscrit dans cette dynamique. Depuis plus d’une décennie, les acquis de la femme algérienne se renforcent d’année en année. Sous la houlette du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, qui a fait de la cause féminine une de ses priorités, des changements inédits ont été introduits dans divers aspects de la vie quotidienne.

Le code de la famille, le code de la nationalité et le code pénal… sont autant de textes qui ont connu des avancées qui ont révolutionné la société, et cela en faveur des femmes et de leurs droits. Idem pour l’amendement de la loi organique portant représentation des femmes aux assemblées élues, qui a été adoptée et appliquée de suite. Ces progrès successifs sont le fruit d’une forte volonté politique qui a ainsi permis de consolider la position de la femme algérienne sur la scène politique avec une présence de près de 32% au sein de l’Assemblée populaire nationale.

Ce même effort a été couronné par la forte présence de la femme dans les corps de l’enseignement et de la santé et même dans des secteurs de souveraineté comme la justice, les corps de sécurité et l’Armée nationale populaire.

D’autre part, les programmes arrêtés par l’Etat, pour encourager l’employabilité de la femme, y compris la femme au foyer, ont permis de consolider le rôle de celle-ci dans les villes et en zones rurales à travers les différentes régions du pays, dans la création de la richesse en complément de son effort dédié à l’éducation de la nouvelle génération.

Aussi, en reconnaissance à la lutte et au combat de toutes les femmes de notre pays et en considération aux efforts soutenus pour leur formation, le Président de la République a mis en avant, dans son dernier message adressé aux femmes, sa ferme volonté à «promouvoir la place de la femme dans les postes de responsabilité et secteurs d’activités et dans la création de la richesse dans notre pays».

Aussi, bien que beaucoup de choses aient été faites, beaucoup d’autres restent encore à réaliser. En effet, même si elles sont des milliers à avoir brillamment réussi dans la sphère socio-économique et politique, d’autres, restées dans l’ombre, ont accompli de grandes choses, dans un anonymat total.

C’est à ces héroïnes du quotidien que nous avons choisi de rendre hommage cette année.

Amel Z.