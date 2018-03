Ligue des champions d'Afrique (1/16es de finale), Aujourd'hui (Lagos) : MFM FC (Nigeria)-MCA : ne rien céder

Le MCAlger est depuis quelques jours à Lagos (Nigeria) pour jouer la manche aller des 1/16es de finale de la Ligue des champions d'Afrique face au représentant du Nigeria, le MFM CF dont on dit beaucoup de bien. Ssur le plan du voyage, tous les observateurs s'accordent à dire qu'il fut assez acceptable surtout que la durée est loin d'être très pénible. Le fait d'avoir utilisé un avion spécial a aidé énormément le doyen pour être à Lagos dans de très bonnes conditions. Il y a lieu de mettre en exergue le fait que les protégés de Casoni traversent une très bonne passe comme le montre leur facile qualification devant le MOBéjaïa en demi-finale sur le score de 2 à 0. Là, les défenseurs ont excellé en inscrivant les deux buts de la partie. Ce qui dénote qu'au sein du MCA, le danger peut venir de partout. Il est clair, comme l'avait dit Casoni et à une encablure de la phase de poules, que les mouloudéens aspirent à bien négocier cette manche aller, même s'ils savent que rien ne sera aisé surtout que cette équipe du Nigeria ne sera pas une quantité négligeable et, a fortiori, à domicile. Il est clair que Casoni et son groupe, qui ont bien gagné en expérience suite à leur dernier déplacement au Congo, ne veulent pas se faire surprendre comme ce fut le cas devant l'équipe d’Otoho. Elle avait réussi à remporter la première manche sur le score de 2 à 0 avant qu'elle ne s'effondre au stade du 5-Juillet sur le score de 9 à 0. Si l'arbitre n'avait pas arrêté le match, le score aurait été des plus amples. Il faut dire que les congolais ont souffert par le froid qui avait sévi ce jour-là au stade du 5-Juillet, puisque cinq joueurs ont dû quitter le terrain (hypothermie). Par conséquent, on ne pouvait pas poursuivre le match. Cette fois-ci, les mouloudéens ont bien appris la leçon. Ils ne vont pas se laisser surprendre, même si les conditions ne seront pas faciles du fait qu'ils vont jouer sur un terrain en tartan synthétique. De plus, la pelouse est très dure, selon les informations en provenance de Lagos. Ce qui va empêcher les nôtres de bien s'exprimer. On peut dire, toutefois, qu'ils n'auront pas le choix du fait qu'ils sont condamnés à réaliser un très bon résultat en terre nigériane. Il est toujours bon de revenir avec une bonne note afin de bien faciliter la manche retour prévue au stade du 5-Juillet, l'antre des mouloudéens. Sur le plan du climat, et aussi des conditions d'hébergement, il n'y a rien à dire. Il ne reste aux camarades de Hachoud que de tout faire pour ne pas perdre. Notons que le MCAlger dans cette rencontre contre les nigérians du MFM FC sera amoindri par les absences de Nekkache et Derrardja pour blessure. C'est certain que notre représentant va rencontrer d'énormes difficultés, surtout que le football nigérian ne nous réussit pas très bien, mais il reste optimiste pour ne pas rater ce match aller. Ils doivent lutter de toutes leurs forces.

H. G.