Adhérents aux établissements juvéniles : Un meilleur encadrement

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, El-Hadi Ould Ali, a appelé, hier à Tamanrasset, à l’encouragement et la stimulation des jeunes afin d’assurer un meilleur encadrement des adhérents dans les établissements juvéniles.

«Il appartient d’encourager et de stimuler les jeunes, à travers la programmation d’activités compétitives, afin d’assurer un meilleur encadrement des adhérents des établissements juvéniles et les impliquer dans les programmes et compétitions qui y sont organisés», a indiqué M. Ould Ali, lors de l’inauguration d’un complexe sportif de proximité dans la daïra de Silet. Le ministre a appelé à diversifier les activités et compétitions dans d’autres domaines d’activités tels que l’environnement, l’audiovisuel et la musique, en plus des activités sportives et culturelles classiques. Le complexe sportif de Silet, un acquis appelé à encadrer et contribuer à prémunir les jeunes des maux sociaux, comporte une salle omnisports, des espaces dédiés à l’audiovisuel et à la musique, un atelier de couture et une salle de lecture, a indiqué le président de l’antenne communale de Silet, Abderrahmane-Chaibi. Dans la localité d’Amsel (35 km de Tamanrasset), El Hadi Ould Ali a inauguré une salle polyvalente et visité ses différentes structures, dont des espaces dédiés à la musique, la couture, le jeu d’échecs et le tennis de table, en plus d’une salle de lecture. Sur site, le wali de Tamanrasset, Djillali Doumi, a annoncé l’inscription, sur budget de wilaya, d’un projet de stade avec pelouse artificielle, au profit des jeunes de la région pour y promouvoir la pratique sportive. Au niveau du complexe sportif Benmessaoud, sis au quartier Imechouène à Tamanrasset, le ministre s’est enquis des activités des clubs sportifs, avant de donner le coup d’envoi d’un tournoi de football réservé aux vétérans. El-Hadi Ould-Ali a ensuite procédé à la pose de la première pierre pour la réalisation de 18 stades de proximité revêtus d’une pelouse synthétique, avec le choix d’une assiette foncière au quartier Adriane comme modèle. Une enveloppe de 197 millions DA, puisée de la Caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales, est réservée à cette opération, a-t-on fait savoir. Toujours au quartier Adriane, le ministre a inspecté une salle omnisports, avant de présider, au camp de jeunes, au terme de sa visite dans la wilaya, un festival national à l’occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme (8 mars), marquée par une cérémonie en l'honneur de plusieurs femmes issues de différents secteurs d’activités.



La famille sportive se souvient du crash du vol 6289 en 2003



Les habitants de Tamanrasset se souviennent du crash, il y a 15 ans jour pour jour, du vol d’Air Algérie 6289 assurant la liaison Tamanrasset-Ghardaïa-Alger, ayant fait 102 victimes, dont les membres d’une équipe locale de football. En cette sinistre journée du 6 mars 2003, l’avion qui transportait 103 passagers, dont 14 membres de l’équipe du Mouloudia d’Adriane, en déplacement à Ghardaia pour disputer, contre le Rapid du M'zab, une rencontre de l’avant-dernière journée du championnat de division régionale Une, décisive pour l’accession en nationale deux, s’est écrasé quelques secondes après son décollage de l’aéroport de Tamanrasset. Les habitants de Tamanrasset gardent encore le souvenir de cette tragédie qui s’est produite juste après le décollage de l’appareil laissant apparaître un écran de fumées visible depuis le centre-ville de Tamanrasset distant de 8 kilomètres, suscitant un élan de solidarité, sans précédent, de toute la population, accourue pour prêter assistance dans les opérations d’évacuation des corps vers l’hôpital de la ville et tenter d’apporter un réconfort aux proches des victimes. D’intenses activités sportives et de recueillement ont été organisées au complexe sportif Benmessaoud à Iméchouène, dont des mini-tournois de handball (garçons et filles) et de football (vétérans), ainsi que des compétitions de boxe et de karaté, et ce, depuis la fin février dernier à ce jour, date de remise des prix et des trophées, lors d’une cérémonie en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, El-Hadi Ould Ali.

Lors de la cérémonie de recueillement à la mémoire des victimes du crash, le ministre a indiqué qu’elle (cérémonie) constituait un soutien au mouvement sportif dans la région, notamment l’équipe du Mouloudia d’Adriane, dont des éléments ont péri lors de cette tragédie. «L’Etat n’oublie pas ses enfants et un soutien total sera accordé à ce club pour qu’il puisse revenir sur la scène sportive», a assuré M. Ould Ali. Le club amateur de football du Mouloudia d’Adriane, qui a perdu 14 de ses éléments dans cette catastrophe aérienne, s’attelle à promouvoir le sport dans ce vieux quartier de Tamanrasset, en se consacrant à la formation à la base pour améliorer le niveau de ses quelques 70 joueurs dans les différentes catégories. Selon le président du club, Abdelwahab Benmessaoud, le travail est orienté actuellement vers l’attrait des jeunes catégories afin de les éloigner des fléaux sociaux, prospecter des capacités de talent, les orienter et les accompagner, en exploitant les diverses structures sportives disponibles au niveau du quartier Adriane. Les jeunes et les sportifs à Adriane bénéficient de plusieurs installations dans leur quartier, susceptibles d’améliorer l’encadrement du mouvement sportif, à l’instar d’un stade gazonné, d’une salle omnisports et d’une piscine de proximité actuellement en réalisation, a affirmé le directeur de la Jeunesse et des Sports de la wilaya, Hassani Moulay Abdelkrim. (APS)