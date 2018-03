Basket-ball , Classement FIBA : L'Algérie (87e) gagne une place sans jouer

L'Algérie, avec 39 points, a gagné une place au classement mondial de la Fédération internationale de basket-ball (FIBA) messieurs, publié lundi, et se retrouve au 87e rang, loin derrière le trio de tête toujours dominé par les Etats-Unis (735 pts), devant l'Espagne (704,7) et la France (644 pts). Privé de matches de qualification de Coupe du Monde 2019 prévue en Chine, après avoir raté l'AfroBasket-2017, le Cinq algérien occupe la 14e place au niveau continental, alors que le Nigeria, est toujours la meilleure équipe africaine (32e rang mondial, 228,8pts), juste devant le Sénégal 35e (203 pts) et l'Angola 37e (197,4 pts) et l'Egypte 50e (135,1 pts). La Tunisie, championne d'Afrique en titre, recule de six places et se retrouve à la 52e position (127,1 pts). Dans le haut du classement, outre la France qui chipe la 3e place à la Serbie, l'Argentine (5e) gagne une place aux dépens de la Lituanie (6e), alors que la Grèce (9e) fait son entrée dans le Top 10. Ce nouveau classement intervient après les matchs de qualification au Mondial-2019 disputés fin février. Il prend en compte tous les matchs, des pré-éliminatoires régionaux jusqu'à la finale de la Coupe du Monde FIBA et inclut le tournoi olympique ainsi que les Coupes continentales. Le système précédent n'était basé que sur les compétitions et ne prenait en considération que les classements finaux des tournois. Ce nouveau classement donne également plus de valeur aux victoires à l'extérieur et il récompense plus les équipes qui battent des adversaires mieux classés qu'elles. Pour le moment, ce nouveau FIBA World Ranking Men, s'applique seulement aux équipes nationales masculines seniors et leurs compétitions. La FIBA souhaite appliquer dans le futur un classement similaire pour les équipes nationales féminines seniors et les équipes nationales de jeunes (garçons et filles).