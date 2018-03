Ligue des champions d’Afrique (2e tour préliminaire) , Aujourd’hui à 15h : Aduana Stars (Ghana) - ES Sétif : Bien négocier la manche aller

L’Entente de Sétif livrera cet après-midi, à Dormaa Ahenkro, le match aller comptant pour le 2e tour des éliminatoires de la Ligue des champions africaine, face au représentant ghanéen, l’équipe d’Aduana Stars. Un match important que les camarades de Zeghba doivent négocier au mieux, afin de préserver leurs chances de qualification d’ici la manche retour au stade du 8-Mai 1945 de Sétif. Pour rappel, après un long périple— avion, salles d’embarquement et bus et un harassant déplacement qui a duré de très longues heures avant d’arriver à Kumasi, après avoir transiter par Casablanca, puis Accra,— la délégation sétifienne a été bien accueillie sur place, en présence du représentant de l’ambassade d’Algérie dans le pays d’Abédi Pelé. Certes, les Sétifiens étaient éreintés, toutefois, les bonnes conditions d’hébergement, de restauration et d’entraînement mises à leur disposition leur ont permis de retrouver le moral. Après deux jours passés à Kumasi, la délégation de l’Entente a pris hier, par bus, le chemin qui mène à la ville de Dormaa Ahenkro, lieu de déroulement de la rencontre. Le staff technique s’est attelé à tout mettre en œuvre afin de permettre aux joueurs de récupérer de la fatigue de ce long et épuisant déplacement, même si les moyens de récupération font défaut sur place. L’entraîneur Abdelhak Benchikha et son staff ont axé leur travail sur l’aspect technico-tactique et mental. Sur le plan de l’effectif, à noter la qualification par la Caf des deux nouvelles recrues Banouh et Aouedj, qui sont concernés par le match. Cela donnera davantage de solutions au coach. Pour rappel, Blessé aux côtes, Nadji n’a pas effectué le voyage avec l’équipe en terre ghanéenne. Quant à Bakir qui, lui aussi, est blessé (fracture à l’avant-bras), il se trouve sur place avec ses camarades. Sa participation à la rencontre de cet après-midi demeure néanmoins toujours incertaine. C’est un trio arbitral ivoirien qui dirigera la rencontre. La chaleur sur place avoisine les 28°C, avec un taux d’humidité assez gênant. Toutefois, les coéquipiers de Haddouche sont habitués à l’ambiance particulière en compétition africaine. Ils doivent encore une fois s’y accommoder afin d’arracher le meilleur résultat possible à Dormaa. En face, ils auront à faire à une équipe d’Aduana Stars, qui renferme quatre joueurs internationaux et qui dispose d’un bon niveau, croit-on savoir. Pour dire que cet adversaire est d’un tout autre calibre par rapport au Real Bangui que l’Aigle noir a écarté de son chemin lors du 1er tour préliminaire. Avec un moral au beau fixe, notamment après leur précieuse victoire en championnat devant le CS Constantine, leader du championnat, Ziti and Co tiennent à poursuivre leur belle série de résultats positifs. Surtout que la double confrontation face à Aduana Stars mènera directement le vainqueur final aux poules en Ligue des champions africaine. Ce qui constitue l’objectif numéro un de l’Entente cette saison. On croise les doigts pour l’Entente, qui tient à réussir un parcours exceptionnel en Ligue des Champions, qui l’amènera, pourquoi pas, à une nouvelle consécration. Sétif tient à rentrer au pays avec un bon résultat. Place au terrain donc…

Mohamed-Amine Azzouz