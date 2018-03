Coupe de la CAF (1/16e de finale), Maniema Union (RDC) – USM Alger : Bien gérer la première manche

L’USM Alger fera son entrée en lice en compétition africaine, aujourd’hui en République démocratique du Congo.

Les protégés du coach Hamdi seront confrontés à la formation de Maniema Union, pour le compte de la première manche des 1/16es de finale de la coupe de la Confédération.

L’USMA était exempte lors du tour précédant, alors que la formation congolaise s’est qualifiée contre le représentant gabonais, Manga Sport. A Franceville, Maniema Union s’est imposée par le score de 1-0, avant d’être tenu en échec à domicile (1-1).

Pour rappel, la formation de la petite ville de Kindu occupe la seconde place au classement de la conférence et du championnat du RDC, à un point seulement du leader Mont Bleu, mais avec deux matchs en moins. Pour rappel, le championnat du RD Congo compte trois groupes et se joue en deux phases. Lors de son dernier match de championnat, Maniema Union à disposé de l’équipe Virunga au stade Joseph Kabila, par le score sans appel de 4 à 1. Les Rouge est noir devront bien museler leur joueur vedette, à savoir le milieu de terrain offensif Mutamba.

Cette rencontre s’annonce difficile pour les Algériens, face à un adversaire inconnu. Par ailleurs, la fatigue pourrait avoir raison des camarades de Zemmamouche, après un long périple pour rejoindre la ville de Kindu lieu de la rencontre. En effet, la délégation algérienne a souffert avant d’arriver à bon port.

Le voyage à débuté par un déplacement à Casablanca, dans un premier temps avant de reprendre l’avion pour Kinshassa où les Usmistes ont passé une première nuit en terre congolaise. L’équipe a repris un vol sur les lignes intérieur du pays pour atteindre sa destination finale, Kindu (capitale de la province de Maniema), qui se trouve à plus de 1900 km de la capitale. «Nous allons jouer contre une équipe dont on n’a aucune idée. Par ailleurs, les joueurs sont épuisés après ce long voyage. Nous allons essayer de bien récupérer avant la rencontre. Nous allons aborder cette rencontre avec l’esprit de faire un résultat positif, qui nous permet d’entreprendre le match retour dans des conditions favorables. Nous en sommes capables. L’équipe renferme des joueurs d’expérience qui savent parfaitement gérer ce genre de rencontre», a déclaré Walid Aredji dans les colonnes de la presse spécialisé à l’arrivée de la délégation à Kinshasa.

Pour rappel, cette rencontre sera officiée par un trio d’arbitre Soudanais, composé de Sabri Mohamed Fadul et de ses deux assistants Mohamed Abdallah Ibrahim et Ahmed Nugei Subahi. Le match retour aura lieu le 16 mars prochain à Alger.

Rédha M.