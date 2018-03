Sahara occidental : M. Kohler rencontre une délégation marocaine

L'Envoyé personnel du Secrétaire général de l'Onu pour le Sahara occidental, Horst Kohler, a rencontré hier à Lisbonne une délégation marocaine conduite par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita, a annoncé le MAECI sur son compte tweeter.

«La rencontre devrait se poursuivre toute la journée, suivie d'un dîner de travail», a précisé le ministère marocain des Affaires étrangères et de la Coopération internationale. La rencontre s'inscrit dans le cadre des efforts engagés par l'Onu à l'effet de parachever le processus de décolonisation du Sahara occidental occupé, qui avait permis également à M. Kohler de rencontrer le Front Polisario et les ministres des Affaires étrangères des deux pays observateurs, l'Algérie et la Mauritanie, respectivement, Abdelkader Messahel et Isselkou Ould Ahmed Izidbih. La rencontre, en février à Berlin, entre la délégation conduite par le Président de la République arabe sahraouie démocratique, Ibrahim Ghali et M. Kohler était «franche» et «positive» et avait porté sur les moyens d'aboutir à une solution «pacifique, juste et durable» garantissant au peuple sahraoui le droit à l'autodétermination, avait indiqué M'hamed Kheddad, coordonnateur sahraoui avec la Minurso.

Pour sa part, le ministre des Affaires étrangères, M. Abdelkader Messahel, avait rappelé lors des entretiens avec M. Kohler que la question du Sahara occidental, territoire inscrit depuis 1963 sur la liste des territoires non autonomes, «était une question de décolonisation dont le règlement doit se fonder sur l’exercice par le peuple du Sahara occidental de son droit inaliénable à l’autodétermination, conformément à la doctrine et à la pratique des Nations unies en la matière». M. Messahel avait également rappelé l’importance que revêt le principe de l’intangibilité des frontières héritées au moment de l’accession à l’indépendance, pour l’ensemble des Etats africains. M. Kohler avait adressé, en janvier dernier, une invitation au Président sahraoui ainsi qu'au ministre marocain des Affaires étrangères pour des consultations bilatérales entre le Front Polisario et le royaume du Maroc, en présence des pays observateurs l'Algérie et la Mauritanie, représentés par leurs chefs de la diplomatie, et ce dans le cadre des concertations en application des résolutions du Conseil de sécurité et des efforts de l'ONU pour la décolonisation du Sahara occidental. (APS)