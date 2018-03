Représentativité des organisations syndicales : Le dernier délai fixé au 31 mars

Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale compte sérieusement mettre de l’ordre dans l’exercice de l’activité syndicale en Algérie.

Après avoir en effet publié il y a quelques jours la liste des 66 organisations agréées enregistrées à fin février, le département ministériel de Zemali est allé plus loin, en octroyant un délai ferme, arrêté au 31 mars prochain, pour faire parvenir à l’autorité administrative les informations nécessaires sur leurs représentants légaux. Il s’agit de communiquer les éléments permettant d’apprécier la représentativité des syndicats.

Dans une instruction adressée à l’ensemble des organisations syndicales, la tutelle explique les procédures qu’elles doivent suivre et les invite à cette occasion à communiquer les renseignements demandés sur l’application informatique «Excel» qu’ils pourront télécharger sur le site internet du ministère, en l’occurrence www.mtess.gov.dz. «Ce dernier transmettra, par la suite, un CD-ROM aux organisations syndicales de travailleurs et d’employeurs, à l’effet de renseigner cette application informatique», ajoute l’instruction qui insiste sur la nécessité de respecter l’échéance du 31 mars prochain. Passé ce délai, ces organisations seront considérées illégales et non représentatives, conformément aux dispositions de l’article 37 bis de la loi n°90-14 du 2 juin 1990, modifiée et complétée, relative aux modalités d’exercice du droit syndical en Algérie, avertit le ministère. Cette disposition réglementaire stipule, pour information, qu’en cas de «non-production des éléments permettant d’apprécier leur représentativité dans un délai qui ne saurait excéder le premier trimestre de l’année civile considérée, les organisations syndicales en défaut peuvent ne pas être considérées comme représentatives par les autorités mentionnées à l’article 10 de la présente loi, ainsi que par l’employeur ou l’autorité administrative pour leurs organisations syndicales concernées au sein de l’organisme employeur». Par autorités administratives, la loi fait allusion au wali, pour les organisations syndicales à vocation communale, intercommunale ou wilayale, et au ministre chargé du Travail pour les organisations syndicales à vocation interwilayale ou nationale, comme stipulé dans cet article 10 de la loi n° 90-14 du 2 juin 1990, modifiée et complétée, portant sur la déclaration de constitution d’une organisation syndicale. De ce fait, «tout contentieux et/ou litige nés suite à l’application des articles 35 à 37 bis peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la juridiction compétente qui statue dans un délai qui ne saurait excéder les soixante jours, par décision exécutoire, nonobstant opposition ou appel », souligne l’article 37 bis de la même loi. Ainsi donc, cette instruction ministérielle sonne comme un ultime avertissement pour certaines personnes autoproclamées responsables de syndicat n’ayant en réalité aucune constitution légale, selon le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale. «Il a été constaté à travers des déclarations rapportées par certains organes de presse, et via les réseaux sociaux, que des personnes ou corporations de personnes tentent d’organiser des réunions ou accordent des interviews à des quotidiens de presse en se présentant comme étant responsables de pseudo- organisations syndicales qui n’ont aucune constitution légale.

«Ils vont même jusqu’à diffuser des tracts au niveau des lieux de travail et sur la voie publique», a déploré le département de Zemali dans le communiqué de presse, samedi dernier.

Plus explicite, le ministère a pointé du doigt la «pseudo» Confédération générale autonome des travailleurs en Algérie (CGATA) et les groupements de personnes utilisant la dénomination syndicale de l’ex-SNATEGS qui a déclaré sa dissolution conformément à son statut. Les mis en cause sont de facto en «infraction» par rapport à la législation du travail et «ne représentent aucune catégorie socioprofessionnelle», aussi bien dans le secteur de la Fonction publique que dans le secteur économique public et privé.

SAM