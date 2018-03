En dépit de plusieurs dispositions : Le sachet de lait presque introuvable

Le lait en sachet se fait rare au niveau de la capitale, et pas seulement puisqu’ il s’agit d’un constat qui a tendance à se généraliser à d’autres régions du pays. À Alger, quand cet aliment de base réapparaît après une absence de plusieurs jours chez le commerçant, l’on assiste à d’interminables files, source de désagrément pour le citoyen.

En effet, la perturbation, dans la distribution du lait en sachet suscite moult interrogations, d’autant plus que l’État prend des mesures pour mettre fin aux pénuries récurrentes.

Dernier en date, le décret signé le 25 décembre dernier par le Premier ministre, M. Ahmed Ouyahia, et publié dans le Journal officiel, qui stipule que ce produit subventionné par l’Etat vient d’être réservé strictement et uniquement aux ménages et ne sera plus distribué aux usagers, dont les cafétérias. Une importante mesure qui aurait dû avoir des répercussions positives sur la disponibilité du lait en sachet.

Devant cette situation de déficit chronique, le président de l’Association nationale des commerçants et artisans (ANCA), El Hadj Tahar Boulenouar, a mis en avant plusieurs facteurs à l’origine de la pénurie en lait subventionné. Il cite, en premier lieu, le détournement de la poudre de lait par certains transformateurs qui fabriquent des produits laitiers qui ne sont pas subventionnés. Selon lui, les produits subventionnés, que ce soit la poudre de lait ou la farine, sont les plus exposés aux détournements. D’après les estimations de l’ANCA, 30% des produits subventionnés sont détournés à d’autres fins, outre la fabrication du lait en sachet et des baguettes de pain. M. Boulenouar qui salue la mesure prise par l’Etat relative à l’utilisation du lait en sachet qui est, désormais, réservée strictement aux ménages, appelle à l’intensification des opérations de contrôle pour éviter que le produit soit détourné à d’autres fins.

Pour sa part, le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi, a affirmé dimanche, en marge de sa visite dans la wilaya de Bouira, que son département prend “très au sérieux” la pénurie de lait qui touche nombre de régions du pays. “Nous allons incessamment mettre en place une commission, laquelle devra se pencher sur les perturbations qui affectent cette filière, dans le but de garantir une disponibilité continue du lait pour le mois de ramadhan”, a-t-il dit, avant de préciser qu’il n’y a pas spécialement de pénurie, mais plutôt un « dysfonctionnement » dans la distribution.

Néanmoins, le ministre fera cette précision que notre pays collecte seulement le quart de sa production. “Contrairement à ce qui est dit, l’Algérie produit tout autant de lait, si ce n’est plus que les années précédentes, soit plus de quatre milliards de litres par an, mais nous n’en collectons que 900 millions”, a-t-il regretté

De son côté, le président de la commission nationale des distributeurs de lait, M. Amine Bellour, a expliqué que le manque en lait en sachet est dû notamment à la croissance démographique, alors que la production de ce produit reste insuffisante pour satisfaire le besoin national. Il a, dans ce contexte, indiqué qu’un déficit de 1 million de sachets de lait par jour a été enregistré au niveau national. M. Bellour a fait savoir que les laiteries ont réduit leur production au cours de l’année écoulée d’environ 250 litres par jour, soit 25% de la production.

Il dira qu’un recensement effectué entre 2016, 2017 et 2018 sur différentes laiteries du pays, a fait état d’un déficit de 350.000 litres de lait, soit 300.000 litres de lait par jour pour les laiteries publiques et 50.000 litres de lait par jour pour celles appartenant à des investisseurs privés. Il souligne, dans ce contexte, la «nécessité d’encourager davantage la production nationale» pour satisfaire la demande, sachant que, selon les estimations officielles, les citoyens consomment quatre milliards de litres de lait par an.

K. H.