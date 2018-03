Signature d’une convention entre la CNMA et l’ENSA : Promouvoir la recherche scientifique dans le domaine agricole

Le directeur général de la Caisse nationale de mutualité agricole « CNMA » et le directeur général de l’Ecole nationale supérieure agronomique « ENSA », respectivement, M. Cherif Benhabilès et M. Lakhdar Khelifi, ont procédé, hier, à la signature d’une convention de partenariat et de coopération portant notamment sur la formation et la recherche scientifique dans le domaine de l’agriculture.

Dans une déclaration en marge de cette cérémonie de signature, le DG de la CNMA a mis l’accent sur l’importance de cette convention qui, selon ses termes, constitue un première dans le domaine. «Cette convention vient accroître les liens professionnels entre les deux partenaires», a-t-il dit.

M. Benhabilès a indiqué que cette convention incite les deux parties, à savoir la Mutualité agricole et l’Ecole nationale supérieure agronomique, à développer une collaboration dans le domaine de leurs préoccupations mutuelles et pour leurs intérêts réciproques en matière de recherches scientifiques, techniques et pédagogiques.

Evoquant les importants axes de cette convention, le DG de la Caisse a souligné la nécessité de promouvoir la formation et la recherche scientifique pour mieux répondre aux besoins du secteur, précisant que la CNMA s’est lancée dans une démarche de valorisation de ses ressources humaines à travers l’actualisation de leurs connaissances pour se mettre au diapason de ce qui se fait ailleurs.

«Nous devons mettre notre savoir au profit des agriculteurs et ce, en trouvant des réponses concrètes à leurs préoccupations» a-t-il expliqué, précisant que cette coopération s’articulera sur plusieurs axes, et porte, essentiellement sur le développement de la recherche scientifique dans le domaine de l’agronomie. Il sera question entre autres, de la valorisation des résultats des projets de recherches effectués par les étudiants de l’ENSA pour les mettre à la disposition des agriculteurs.

Dans cette optique, la Mutualité agricole compte accueillir les étudiants de l’ENSA dans le cadre de leurs activités pédagogiques et assurera la copromotion des sujets de thèse portant sur les aspects de l’assurance mutuelle agricole.

En vertu de cette coopération, la CNMA participera également et activement avec les équipes de recherche à la collecte de données relatives à l’assurance mutuelle agricole.

Cette action, explique M. Benhabilès, s’inscrit dans la poursuite de la mise en œuvre de l’orientation stratégique et la politique de proximité qu’entretient la mutualité visant le rapprochement avec ses clients et partenaires et l’amélioration continue de la qualité de ses prestations.

Pour sa part, le directeur général de l’Ecole nationale supérieure agronomique a relevé la nécessité de promouvoir la recherche scientifique dans le secteur de l’agriculture, compte tenu de l’importance de l’économie nationale.

M. Khelifi, qui annonce le lancement d’un doctorat en entreprise, a fait savoir que l’Ecole a mis en place différents profils de formation et d’expertises pour répondre aux besoins du secteur. Il convient de noter que la Mutualité agricole s’impliquera, à travers cette convention, dans les projets, programmes de recherche et développement de l’agriculture dans les domaines de l’assurance agricole en Algérie. Elle réitère ainsi son engagement à participer activement à la croissance économique du pays en accompagnant les organismes relevant du secteur agricole, et ce, conformément aux orientations du ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche.

Kamelia Hadjib