14 conventions dans le domaine de la sous-traitance automobile : 17.000 emplois seront créés

Les travaux des premières journées techniques de la sous-traitance des véhicules se sont clôturés, hier à Alger. A l’issue de cette rencontre, il a été procédé à la signature de 14 conventions qui, précise le ministre du Travail, M. Zemali, «permettront la création de 17.000 emplois».

Outre cette signature, les organisateurs de ce rendez-vous, qualifié de «réussite», ont formulé une série de recommandations. Il est question d’accélérer la mise en œuvre de l’article 110 de la loi de finances 2017, de la mise à niveau de la chaîne logistique aux standards internationaux, de la synchronisation des activités, d’orienter les activités et investissements vers les secteurs identifiés comme prioritaires et stratégiques pour le développement de segments à forte valeur-ajoutée. Les recommandations lues par Hassiba Mokraoui, directrice générale du développement industriel et technologique au ministère de tutelle, portent également sur la mise en place d’un programme d’appui à la modernisation dédiée à la sous-traitance, d’accompagnement des sous-traitants à la certification, dans le cadre du Fonds de la compétitivité industriels, de la mise en place d’un Comité de suivi chargé des activités de la sous-traitance. S’ajoutent la mise à disposition du foncier industriel à proximité des constructeurs, la facilitation de l’obtention des agréments au profit des associations professionnelles, l’encouragement de la recherche de développement dans la filière véhicules pour s’adapter aux mutations technologiques mondiales, l’évolution des rapports entre les constructeurs et les sous-traitants vers des relations de partenariat équilibré, et porteuses de progrès pour les deux parties à travers l’élaboration d’une charte d’éthique des entreprises afin de préserver les relations entre constructeurs et sous-traitants.



Des demandes enregistrées pour les véhicules électriques



Ce n’est pas tout. Les organisateurs de cette rencontre technique ont également relevé la nécessité de relancer l’industrie pétrochimique pour parer aux importations massives des matières premières, ainsi que de définir clairement les procédures d’homologation. En marge de cette rencontre, Kheireddine Medjoubi, secrétaire général au ministère de l’Industrie, a, de prime abord, mis en relief la détermination du gouvernement à impulser une nouvelle dynamique à l’industrie mécanique, relevant la nécessité d’apporter une plus-value en matière de création d’emploi, de la réduction des importations et d’aller vers l’export. A ce sujet, il précise que d’importants efforts sont, et seront, consentis pour réduire l’importation des intrants. Dans son intervention, l’orateur cite l’industrie militaire qui sera une des locomotives du développement industriel. Se prêtant au jeu des questions-réponses, il précise que pour les véhicules électriques, «des demandes sont déjà enregistrées».



Renault Algérie : l’intégration locale élargie à la logistique



Par ailleurs il convient de préciser que durant la matinée d’hier, deux panels ont été tenus. Dans son intervention, Mustapha Nouri, directeur central à Naftal, a souligné que l’année 2017 a connu la conversion de 60.000 véhicules en GPLC (Gaz propane liquéfié carburants), un chiffre qui tournera selon les prévisions autour de 80.000 à 100.000 pour l’année en cours. Un projet de réalisation, précise-t-il, d’un pôle de conversion, avec une capacité de 20.000 kits/an, est en cours. L’étude de réalisation, précise M. Nouri, sera achevée dans trois mois, et la mise en production de l’unité en question interviendra en 2019.

Dans le domaine automobile, Cedric Tournebize, directeur des achats à Renault Algérie production annonce qu’une nouvelle usine sera créée en 2019, avec une capacité supérieure à 100.000 véhicules. «Une belle opportunité pour aller vers une meilleure intégration locale qui sera élargie à la logistique», souligne l’intervenant.

En Algérie, ajoute-t-il, Renault «va chercher 25 technologies nouvelles, et on peut même dépasser ce chiffre».

Fouad Irnatene