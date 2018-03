M. Noureddine Boudissa, directeur général de l’Organisme algérien d’accréditation : « Rendre l’accréditation obligatoire »

El Moudjahid : Algerac est-il accepté comme acteur incontournable de la promotion de la qualité, et les entreprises s’associent-elles à cette démarche qualité ?

M. Noureddine Boudissa : Depuis quelques années déjà, Algerac est dans le paysage de la qualité en Algérie. Bien entendu, les entreprises, plus que jamais, s’intéressent à mettre à niveau leurs laboratoires, leurs organismes d’inspection et de certification, pour qu’ils soient aux normes nationales et internationales. Donc, il y a un intérêt croissant, mais il y a un problème purement technique. La volonté existe, pourtant nous sommes dans une conjoncture où les entreprises vivent des situations difficiles, elles sont un peu déstructurées et financièrement elles ont des problèmes, ce qui fait qu’aller vers l’accréditation ou autres démarches immatérielles leur pose quelques problèmes. Aujourd’hui, il y a nécessité que la volonté politique soit affichée par les pouvoirs publics, pour que les entreprises puissent s’inscrire dans cette démarche d’accréditation. C’est vrai, beaucoup d’entreprises sont en cours d’accréditation et en accompagnement avec des organismes privés et publics, pour mettre en place le système, mais pour être accrédité, il y a des exigences techniques, matérielles et de ressources humaines. Un laboratoire ne peut pas être accrédité s’il n’est pas construit aux normes, si ses équipements ne sont pas étalonnés, qu’ils ne sont pas en état de fonctionner, et s’il ne maîtrise pas la norme du métier sur lequel il travaille. Il faut aussi que la ressource humaine soit qualifiée, et maîtrise les normes qui doivent être à jour. Notre problème depuis quelques années en Algérie, c’est qu’on travaille avec des méthodes révolues. Les choses ont énormément évolué ailleurs, et les Algériens ne sont pas au courant de ce qui se fait. Il y a cette mise à niveau de la réglementation et l’aspect normatif qu’ils ne maîtrisent pas. C’est lorsqu’ils se rapprochent d’Algerac, qu’ils ont ce souci de vouloir approprier les changements et les nouveautés dans ce domaine, et cela prend du temps. C’est pour cela que le processus d’accompagnement à l’accréditation prend plus de temps que prévu, et, bien sûr, cela retarde pour Algerac les demandes d’accréditation, selon ses propres exigences.



La promotion et le développement du marché de l’accréditation constituent un facteur de crédibilité. Algerac a-t-il suffisamment de moyens et de capacités pour s’acquitter de sa mission ?

L’objectif est d’atteindre, d’ici à 2020, un nombre de 250 organismes à accréditer. Malheureusement, il y a quelques problèmes qui empêchent les organismes de se présenter à Algerac. Il y a nécessité de définir quelles sont les filières prioritaires des pouvoirs publics. On veut travailler sur quoi ? On veut être accrédité sur quoi ? Il faut que les pouvoirs publics nous définissent une visibilité sur ce qui est prioritaire. Surtout lorsqu’on sait que le gouvernement est engagé dans un Accord d’association avec l’Union européenne, la Zone de libre-échange et son admission éventuelle à l’OMC. Il faut absolument bâtir un réseau national d’organismes d’évaluation de la conformité accrédités sur des filières prioritaires.



Qu’est-ce qu’il faut faire pour juguler le déficit sur le plan technique ?

Nous sommes un organisme reconnu sur le plan international, le certificat d’Algerac est reconnu. On ne pourra jamais contester un certificat remis par Algerac puisqu’on a été évalué par nos pairs. Il y a un travail de sensibilisation, de vulgarisation et de formation pour l’ensemble de la ressource humaine qui travaille dans les organismes d’évaluation de la conformité. L’Algérie ne souffre pas seulement du problème des normes, mais aussi du fait qu’on n’a pas de règlement technique suffisant pour avoir une possibilité de réguler le marché externe et interne. Une fois ces règlements techniques validés, Algerac doit en tenir compte dans ses évaluations. À partir de là, on dira voilà ce qu’exige la partie algérienne, voilà ce qu’exige le partenaire. Si l’on veut faire de l’importation, on va dire à nos partenaires qu’ils doivent se conformer à nos règlements techniques. Nous en sommes à ce stade de la réflexion, et j’espère qu’une décision sera prise rapidement.



Sommes-nous prêts, en termes de normes, pour le démantèlement tarifaire et la mise en œuvre de l’Accord d’association ?

Malheureusement non, parce que nous sommes engagés dans une procédure qu’on appelle l’harmonisation des pratiques de la législation avec la législation européenne dans le cadre de l’Accord. Notre pays n’a pas encore établi les règlements techniques, et n’a pas transposé la réglementation européenne en Algérie ni n’a formé suffisamment le personnel, et n’a pas les structures d’évaluation de conformité, pour pouvoir agir en acteur de régulation et de contrôle. Dernier point important, il faut comprendre qu’on ne peut pas délivrer un quelconque document, en l’absence d’organismes notifiés par le gouvernement.

Par exemple, dans l’agriculture, il y a un organisme avec la latitude de signer au nom du gouvernement, et c’est le cas pour le ciment et dans les domaines où l’Algérie a signé des accords, comme la basse tension en électricité et les matériaux de construction qui sont des périmètres sur lesquels nous avons encore du travail à faire. Les délais sont extrêmement courts, l’Accord d’association entre en application à partir de 2020, c’est pour cela qu’Algerac dit qu’il y a nécessité et un besoin urgent de donner une visibilité. Quels sont les secteurs prioritaires que nous devons mettre sur le devant et auxquels nous devons donner de la reconnaissance et de la compétence pour qu’ils deviennent des acteurs d’échanges économiques entre l’Europe et l’Algérie. L’absence d’une volonté politique réelle, conjuguée à une réglementation à repenser pour intégrer la notion de la qualité font que nous ne sommes peut-être pas en mesure d’être au rendez-vous de 2020. Algerac a une stratégie, et nous avons identifié les secteurs où on importe le plus et les secteurs potentiellement intéressants à l’export. Nous les avons proposés aux pouvoirs publics. Nous attendons que ces derniers épousent cette stratégie, pour qu’on puisse avoir la feuille de route pour les quatre années à venir. Vous aurez aussi très bientôt la Zone de libre-échange Afrique et l’adhésion à l’OMC. Nous devons absolument donner la place qu’il faut à l’infrastructure qualité, pour que les normes deviennent le régulateur du commerce international.



Le cap est mis sur la diversification de l’économie et la promotion de la production nationale et l’export, sommes-nous prêts sur le plan de la réglementation pour accompagner les entreprises ?

Avec une visibilité, on connaîtra les secteurs à potentiel d’exportation, et nous pourrons bâtir le dispositif qui accompagne le produit algérien à l’export. Il nous faut une liste. Il faut que tous les acteurs concernés s’impliquent et soient mobilisés. En même temps, il ne faut pas oublier que nous sommes un pays qui importe énormément, nous devons dire qu’il faut combattre la corruption, combattre la contrefaçon de produits qui nous viennent de l’étranger. Avec une structure accréditée, nous avons toute la souveraineté d’accepter ou de refuser un produit, selon un bilan ou un rapport d’essai dûment relevé par un organisme accrédité. Ce sont des règles universelles. Agissons comme les autres pays !



Vous insistez sur l’importance de la protection du consommateur du point de vue santé et environnement, y a-t-il des secteurs concernés en particulier ?

L’Algérie fait face à un défi majeur. Nous sommes en train de travailler pour limiter les importations, qu’elles soient bonnes ou mauvaises. On doit s’assurer que le peu qui va rentrer est conforme à la qualité. Sur le plan national, nos entreprises produisent et ont une opportunité historique d’avoir un marché qu’elles n’avaient pas auparavant. Il faut une mise à niveau, et que la qualité devienne un élément mesurable, et la meilleure façon de faire est d’avoir des structures d’essai, de contrôle et d’inspection, conformément à une norme internationale ou nationale et qui donne la garantie que le produit ne pose aucun problème sur le plan santé et environnement.



Quels sont vos objectifs et quel est la prochaine bataille d’Algerac ?

Nous sommes en train de travailler pour maintenir notre reconnaissance internationale et la consolider. Mais pour pouvoir être un acteur présent à l’échelle internationale pour défendre les intérêts de l’Algérie, il faut des moyens. La réglementation qui régit le fonctionnement de l’infrastructure qualité doit être repensée.

Il faut rendre obligatoire l’accréditation dans certains créneaux, notamment tout ce qui touche à la santé des citoyens et à l’environnement. Les activités réglementées doivent être obligatoirement assujetties à une accréditation. Il faut qu’Algerac puisse avoir la possibilité d’aller à l’international, pour mieux défendre nos intérêts. Je souhaiterais que les pouvoirs publics accompagnent Algerac pour aller à la conquête de ses relations bilatérales et multilatérales dans des organisations régionales ou internationales, où sa présence est plus que jamais souhaitée.

L’autre élément important est la ressource humaine. Elle répond à une demande, car si la demande de demain sera plus importante, il va falloir qu’Algerac puisse avoir la ressource humaine en nombre et en qualité suffisante pour répondre aux défis.

Lorsque Algerac aura créé son réseau national d’organismes d’évaluation de la conformité accréditée, nous aurons l’instrument idoine pour réguler la politique du commerce.

Entretien réalisé par Farid Bouyahia