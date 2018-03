Ecole nationale préparatoire aux études d’ingéniorat Badji-Mokhtar : Une pépinière de l’excellence

Des équipements scientifiques de pointe, un encadrement de qualité, une discipline à toute épreuve, un cadre de vie et de travail plaisant et motivant.



Autant de facteurs qui plaident en faveur de la formation des élèves officiers de l’école nationale préparatoire aux études d’ingéniorat pour être l’élite de demain en matière d’innovations scientifique et technologique.

Pour s’imprégner de ces performances et dans le cadre du plan de communication du ministère de la Défense nationale (MDN) pour l’an 2018, l’école baptisée Badji-Mokhtar, sise à Rouiba, a organisé hier une visite guidée au profit des différents représentants de la presse nationale.

Les journalistes ont, à cette occasion, pris connaissance des différentes structures de cet établissement prestigieux de formation militaire, et n’ont pas pu cacher leur admiration face aux capacités technologiques et pédagogiques avancées mises à la disposition des élèves officiers. Il faut dire que cet établissement est placé en même temps sous la tutelle du ministère de la Défense nationale et, pédagogiquement, sous celle de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Dans son allocution prononcée à l’ouverture de cette visite guidée, le directeur général de l’école, le général Mohamed Saâl, a fait savoir que cette démarche vise de prime abord à donner aux citoyens un aperçu sur l’organisation de la formation au sein de cette école supérieure de renom, notamment les moyens pédagogiques, didactiques d’enseignement mis à la disposition des élèves ainsi que les conditions optimales d’études . «L’ENPEI est une école qui offre toutes les conditions pour réussir et devenir une élite de la nation» a-t-il affirmé

Le haut responsable de l’ANP a souligné que cette école créée par décret présidentiel n°98/119 d’avril 1998 et dépendant du ministère de la Défense nationale (MDN), est ouverte à tous les Algériens, garçons et filles, titulaires du baccalauréat dans les filières des sciences exactes, sciences de la vie et de la nature et des technologies, et âgés de 20 ans à la date du concours. «On a enregistré cette rentrée universitaire 2017/2018, à travers les 48 wilayas, plus de 1.200 candidats au concours d’accès avec 400 succès à l’examen d’entrée dont 17% filles», a-t-il révélé tout en mettant en avant le fait que ces derniers sont choisis au préalable, parmi les bacheliers les plus brillants.

L’école qui assure un régime à 100% en internat dispose de toute une série de structures permettant aux élèves de s’épanouir tout en étudiant. Quelque 4300 heures d’enseignement sont dispensées.



Des moyens scientifiques, pédagogiques et matériels pour préparer l’élite de demain



«Avec ses 52 salles de cours, 10 amphithéâtres, 29 laboratoires et ateliers de travaux pratiques, un hébergement de haut standing aussi bien pour les filles que les garçons, 4 stades de football, une piscine semi-olympique et d’autres structures, les élèves n’ont aucune raison de ne pas exceller», assure le général Saâl

Poursuivant ses propos, il indique que grâce au soutien continu du chef d’état-major et vice-ministre de la Défense,

M. Gaïd Salah l’école est dotée de manière continue des technologies de pointe conformes aux standards internationaux, offrant ainsi toutes les conditions pour réussir et devenir une élite de la nation. «Un officier qui participera de façon déterminante dans l’édification de l’Algérie de demain», a-t-il souligné.

En effet, on apprend, dans ce sens, que l’accès à cette prestigieuse institution est ouvert aux candidats célibataires des deux sexes remplissant les conditions définies au préalable, dont notamment celle d’être titulaire du baccalauréat scientifique de l’année d’admission avec la mention minimum «assez bien», sur concours.

Les épreuves du concours d’admission portent essentiellement sur les programmes des classes terminales des séries mathématique sciences expérimentales mathématique techniques. «Le concours se déroule au mois d’août et les lauréats du concours seront convoqués par courrier postal ou par téléphone pour subir un examen médical ainsi que le test d’aptitude physique», explique le général Saâl

La durée du cycle de l’enseignement et de la formation dure trois années durant lesquelles les élèves officiers bénéficient d’un enseignement scientifique et technique ; un enseignement des sciences humaines et sociales et langues étrangères ; une formation et un enseignement militaire.

Aussi, le lieu de résidence de l’étudiant est à seulement quelques encablures de l’école. «Cette manière de faire vise notamment à créer un climat de camaraderie, de respect, de solidarité et d’entraide et à lui faciliter l’adaptation et l’intégration dans le milieu des études», explique l’officier supérieur.

S’exprimant ensuite à propos des avantages qu’offre cette formation, le directeur général de l’école citera l’allocation d’études mensuelle dont bénéficie l’élève (8.000 DA pour les 1er année, 9.000 DA pour les 2e, et 10.000 DA pour la 3e année, plus une couverture medico-sociale, fourniture d’articles scolaires, d’effets de sport, ainsi que des micro-ordinateurs portables. Notons, enfin, que l’ENPEI dispose d’une bibliothèque de 20.000 ouvrages, d’une imprimerie de dernière génération,

d’ un accès à internet et de bien d’autres services qui assurent des prestations de proximité.

Sarah A. Benali Cherif