Portes ouvertes sur l’Ecole des techniques de l’Intendance de Blida : Rapprocher davantage l’ANP du citoyen

«Faire découvrir au grand public les missions et le rôle de l’Ecole des techniques de l’intendance en ouvrant les portes aux médias nationaux, tels sont les objectifs assignés à la Journée portes ouvertes organisée par la direction de l’école», c’est ce qu’a affirmé hier, le directeur de l’Ecole des techniques de l’intendance Djillali-Bounaâma de Blida, le colonel Mourad Kadi lors de l’ouverture de cette manifestation organisée au profit des membres de la presse nationale.

Une manifestation qui œuvre en fait, au «rapprochement des institutions de formation de l’Armée nationale populaire (ANP) des citoyens, des jeunes notamment», a indiqué le commandant de l’école, le colonel Mourad Kadi.

Il a indiqué, à ce propos, que l’établissement a pour mission de «former les officiers (toutes catégories confondues) dans différentes spécialités, en vue de renforcer les unités de l’ANP en éléments compétents». Dans cette optique, il mettra en exergue la détermination du haut commandement de l’Armée nationale populaire à développer le système de formation militaire, en mettant à contribution tous les moyens pédagogiques modernes nécessaires à l’aboutissement de cet objectif.

Le colonel Kadi a, en outre, loué les efforts consacrés par son institution en matière d’alphabétisation, grâce à la mise en place d’un programme de mise à niveau au profit de certains appelés du service national qui n’ont pas eu la chance d’être scolarisés, signalant que l’initiative a donné de «bons résultats». Selon l’officier supérieur, l’apprentissage dispensé par son école assure l’efficacité de la formation mais aussi l’excellence professionnelle. «Une formation qui n’a rien à envier aux grandes écoles spécialisées en la matière», a-t-il tenu à préciser.

Cette initiative qui s’inscrit dans le cadre du déploiement d’un important plan de communication par le ministère de la Défense nationale (MDN) a été une occasion pour le directeur de l’école et son encadrement de montrer aux journalistes toutes les missions et les activités de l’école, dont la mission principale est de former des stagiaires aux différents métiers et spécialités de l’intendance. À l’issue de l’apprentissage qui dure entre trois mois et demi et deux années selon la spécialité et le grade, le stagiaire sera affecté selon la demande de l’armée au niveau de ses différentes structures à travers le territoire national.

Il est utile de souligner que cet immense établissement militaire qui s’étend sur plusieurs hectares, propose plus de 23 spécialités et dispose de 28 salles de cours, de laboratoires, d’un gymnase, d’une bibliothèque, d’une salle de conférences et de pas moins de huit terrains sportifs, et jouit d’une renommée nationale car ses élèves titulaires d’un diplôme ont l’opportunité d’être affectés immédiatement dans des structures relevant du MDN.

Il faut savoir aussi que cette école assure aux candidats admis une formation militaire de base dans l’administration du ministère de la Défense nationale (options finances, gestion, approvisionnement, ressources humaines, tribunal militaire, administration pénitentiaire) sanctionnée par le brevet militaire professionnel pour les bacheliers et le certificat militaire professionnel pour les candidats recrutés avec le niveau de

3e AS.

Une vidéo sur les activités et les différents cycles de formation a été projetée et une exposition de photos aux journalistes, qui ont également eu droit à une visite guidée des salles pédagogiques et des ateliers pratiques, dont le guide n’est autre que le directeur de l’école lui-même, qui leur a donné des informations sur les missions et activités À chaque étape de la visite, le colonel Mourad Kadi mettra en avant l’efficacité de la formation au sein de son établissement tout en expliquant l’importance de chaque spécialité dans le corps militaire.

L’on apprend également que l’Ecole des techniques de l’Intendance de Blida assure une formation dans plusieurs spécialités et métiers, dont l’hôtellerie, la couture, le chauffage et froid, le contrôle de la qualité, le tissage, le travail du cuir, l’approvisionnement et la gestion.

Cet établissement de formation, opérationnel depuis 1980 sous le nom de centre de formation des techniques de l’intendance (CFTI) a été promu au statut d’école le 15 juin 2013.

