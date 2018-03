Découverte de munitions à Bordj Badji Mokhtar et destruction de casemates à Batna et Tizi-Ouzou

Suite à une opération à Bordj Badji Mokhtar/6e RM, un détachement de l’Armée nationale populaire a découvert, le 5 mars, une cache de munitions contenant 12 roquettes de calibre 60 mm et 636 balles de différents calibres, tandis que d’autres détachements ont découvert et détruit 3 casemates à Batna/5e RM et Tizi-Ouzou/1ère RM. Par ailleur, un détachement de l’ANP a arrêté, à Tamanrasset/6e RM, deux contrebandiers et saisi deux camions, 12,8 tonnes de denrées alimentaires et 850 litres d’huile de table, tandis qu’un autre détachement a saisi à Bordj Badji Mokhtar trois détecteurs de métaux, six groupes électrogènes et trois marteaux piqueurs». (APS)