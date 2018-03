Réception des notes scolaires par SMS : Inscription des parents d'élèves à partir de demain

Les parents d'élèves peuvent s'inscrire à partir de jeudi prochain dans la plate-forme numérique qui leur est réservée afin d'obtenir par SMS les moyennes trimestrielles de leurs enfants (http://tharwa.education.gov.dz), indique la ministre de l'Education nationale, Nouria Benghebrit, sur sa page facebook. La ministre a tenu à cet effet une visio-conférence avec les directeurs de l'éducation accompagnés des ingénieurs en informatique et des cadres de l'administration centrale, au cours de laquelle ont été évalués les derniers préparatifs précédant l'exploitation effective de cet espace dédié aux parents d'élèves. Mettant en évidence, dans son intervention, «la nécessaire mobilisation» de tous pour la réussite de cette opération, Mme Benghebrit a souligné l'impact positif attendu de cette acquisition, appelant les présents à œuvrer davantage pour parvenir à une modernisation de tout le secteur dans le cadre de «la bonne gouvernance, la transparence de l'administration et la consécration des valeurs de la justice et de l'équité». (APS)