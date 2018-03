Journée parlementaire à l’APN : Acquis, réalisations et défis

Dans le cadre des festivités de célébration de la Journée internationale de la femme, l’Assemblée populaire nationale a organisé hier, une journée parlementaire placée sous le thème «Acquis, réalisations et défis de la femme algérienne». Le président de l’APN,

M. Said Bouhadja, a —dans une allocution lue en son nom par

M. Abdelkader Hadjjoudj­— mis en avant toute l’importance de trois valeurs clefs, à savoir «la mobilisation, la volonté et le travail ». Il a ensuite souligné que «c’est grâce à ces valeurs que l’on concrétise le programme du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, qui s’est engagé à promouvoir la place de la femme algérienne». Poursuivant ses propos, le président de l’APN relèvera que l’amélioration de la condition de la femme fait partie de la lutte menée pour la dignité humaine, l’égalité et l’équité entre l’homme et la femme. Aussi, et après avoir rappelé les grands défis de notre pays, le président de l’APN a appelé la femme algérienne à contribuer davantage dans la préservation de la sécurité nationale et dans le processus de développement économique. L’accent sera mis également sur l’importance de consolider les valeurs morales, surtout dans l’objectif de faire face aux différents fléaux sociaux, celui de la drogue notamment.

L’organisation de cette journée s’est voulu un hommage à la femme algérienne, mais aussi une halte aux fins de rappeler toutes les réalisations majeures accomplies durant ces dernières années, et ce, dans plusieurs domaines d’activités. Des réalisations qui ont été concrétisées grâce à la volonté politique du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, met en avant le président de l’APN, ajoutant que les grandes réformes opérées dans ce sens ont permis de consolider les droits politiques de la femme. Aussi, et à la faveur de ces réformes profondes, la place de la femme algérienne dans les instances politiques a été davantage valorisée, notamment avec la promulgation de la loi organique fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues. Le domaine économique est aussi un autre secteur où la femme algérienne a prouvé avec brio ses compétences en se lançant dans l’investissement. Au jour d’aujourd’hui, le taux de femmes chefs d’entreprises privées dépasse les 10%, fait remarquer le président de l’APN.



En 2017, plus de 31.000 femmes ont bénéficié de micro-crédits



Conviée à prendre la parole, la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme, Mme Ghania Eddalia, a révélé que ce ne sont pas moins de 31.000 femmes qui ont bénéficié au courant de l’année 2017 de micro- crédits. Un chiffre qui représente, dit-elle, plus de «74% de l’ensemble des micro-crédits accordés durant l’année écoulée». Poursuivant ses propos, la ministre a fait savoir que sur 60.204 projets relevant du domaine agricole, la femme participe à hauteur de 35%. Les femmes représentent également 44,7% du système judiciaire et 36% dans la fonction publique.

Autre statistique importante à retenir dans ce contexte, les étudiantes représentent plus de la moitié des inscrits en graduation, et elles sont 40% à s’impliquer activement dans le domaine de la recherche scientifique. En somme, si la femme algérienne se trouve dans tous les domaines d’activité et même dans les postes de commande et de hautes responsabilités, cela témoigne —cela s’entend bien— de sa compétence pleine et entière et de sa contribution dans le développement national, comme le soutient d’ailleurs la ministre, Mme Ghania Eddalia.

Aussi et tout en mettant en avant les efforts déployés par le Chef de l’Etat en vue de promouvoir la place de la femme dans le pays, Mme Eddalia évoque notamment dans ce cadre, la révision du code de la famille et la révision de la Constitution. Cette dernière qualifiera, d’autre part, la décision d’ouvrir l’accès aux filles au niveau des écoles des cadets de «nouvel acquis» qui vient s’ajouter aux autres déjà enregistrés.

Au cours de cette rencontre, les ateliers organisés ont porté autour de trois axes principaux, en l’occurrence «Acquis politiques …double vision», «Autonomisation économique...volonté politique pour relever le défi» et «La femme entre le genre et l’autonomisation…., protection et promotion».

Les travaux de cette journée parlementaire ont été couronnés par la lecture d’une lettre au Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika où les femmes députées ont exprimé toute leur gratitude et reconnaissance pour tous les efforts déployés par le Chef de l’Etat et qui ont abouti à de nombreux acquis au profit de la femme algérienne.

Soraya Guemmouri