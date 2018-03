«Six ans au maquis» de Yamina Cherrad Bennaceur au Forum de la Mémoire : Un récit sans fard

« Je me suis peu exprimée durant plusieurs décennies. Amnésie volontaire ? Craintes de réveiller de veilles douleurs ennemies ? Sentiment commun à la majorité écrasante des moudjahidine, et surtout des moudjahidate ; il n’y avait rien de spécial à dire, que nous avions simplement accompli un devoir et répondu aux impératifs de notre temps», ces propos signés Yamina Cherrad Bennaceur, moudjahida de la wilaya II dévoilent la personnalité timide de cette femme-courage, qui a fini par prendre la plume et consigner ses «Six ans au maquis ». Son livre-témoignage qui raconte l’engagement des femmes dans la lutte anticoloniale regorge de vérités et d’émotions.

C’est une tradition, la célébration de la Journée internationale de la femme est une occasion de mettre en valeur le parcours exceptionnel de quelques femmes. Le Forum de la Mémoire d’El Moudjahid, initié en coordination avec l’association Machaal Echahid, n’a pas dérogé à cette règle. Notre choix s’est porté sur Yamina Cherrad Bennaceur, une moudjahida au passé glorieux mais restée discrète, même très effacée. Il aura fallu qu’elle publie en 2017 ses mémoires avec pour intitulé «Six au maquis» aux éditions El Kalima, pour qu’elle sorte de l’ombre. Son livre préfacé, par le docteur Lamine Khène, a gagné en hauteur et en crédibilité.

Dans sa préface, Lamine Khène qui a rejoint les maquis de la Wilaya II, alors dirigée par Zighoud Youcef, et qui avait mis en place le service de santé, qualifie le livre de témoignage sans fard et d’une sincérité absolue. Hier, les invités de notre forum ont découvert une femme timide et qui parle avec émotion de son passé, un passé révolutionnaire. L’historien, Fouad Soufi, raconte que la première fois qu’il l’avait rencontrée en 2014 à Constantine, il avait compris que derrière ce bout de femme se cachait un immenses courage sans égal. Au début, l’assistance, dit-il, n’avait pas preté attention à cette dame qui parlait à voix basse. Il avait fallu qu’elle reprenne la parole une deuxième fois. Là se rappelle t-il, un silence religieux avait pris place dans la salle, et toute l’assistance s’est mise à écouter le récit de Yamina Cherrad. C’est alors que de nombreuses personnes lui avaient conseillé d’écrire pour la postérité et surtout pour les jeunes qui connaissent très peu de choses sur les sacrifices de nos ainées. Et c’est de là qu’a germé l’idée de l’écriture et la transcription de ce que la mémoire d’une femme de 80 ans permet. Avec la collaboration de Rachida Moncef et la maison d’Editions El Kalima, elle fixe son rétroviseur et remonte dans le temps et replonge dans ces belles années de lutte pour un idéal.

C’est ainsi que comme des «oiseaux posés sur une ligne électrique, des moments, des noms, des événements, des images surtout sont réapparus si nets, si claires» mais d’autres souvenirs, malgré tous ses efforts, sont restés sur le seuil. Son livre de 200 pages, illustré, par des photos prises dans le maquis, se décline en trois parties. Dans la première partie «Ma vie avant le maquis», elle revient sur son enfance à Bel Air un quartier mythique de Sétif, les temps passés à l’école primaire et à l’école d’infirmière de Sétif, ou elle avait rencontré Malika Gaid et Meriem Bouattourra. Trés affecté par les massacres du 8-Mai 1945, elle n’oubliera jamais les images d’horreur. Initié au nationalisme par sa grande soeur, et par la suite à l’école des infirmières, au déclenchement de la révolution elle est partante. Elle prodiguera, dans la clandestinité des soins aux moudjhidines. «Le 12 novembre 1956, j’ai mis les pieds au maquis, j’avais 20 ans», peut-on lire à la page 63. Elle raconte son départ, avec ce père qui n’avait pas été informé et cette mère qui avait accepté sans «un mot.

La deuxième partie «Ma vie au maquis», est un récit de sa vie de djoundi, des gestes médicaux qui devaient etre exécutés avec peu de moyens ; elle parle aussi de cette accusation à tort. Elle relate son mariage et la mort de son époux Bachir Bennaceur, 10 jours avant la naissance de leur fils, a qui elle a donné le prénom de Saïd. La troisième partie, elle lui a donné le titre de «La fin de la guerre». Huit années de guerre, de sacrifices et de destructions prenaient fin. Les premières journées de juillet ont été extraordinaires, joie partagée, chants, danses .. Quiconque a vécu ces journées sait le bonheur infini de notre peuple uni, heureux... Son livre, elle le termine par un hommage à celles et ceux qui se sont battus pour que la terre de nos ancêtres revienne à ses enfants.

Nora Chergui



«Six ans au maquis»

de Yamina Cherrad Bennaceur.

200 pages. Editions El Kalima

Prix : 700 DA