Réunion aujourd’hui des ministres arabes de l’Intérieur : Contrer les menaces sécuritaires

Les menaces sécuritaires qui guettent le monde arabe et la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes et contre l'immigration illégale sont les thèmes majeurs inscrits à l'ordre du jour de la 35e session du Conseil des ministres arabes de l'Intérieur (CMAI), prévue aujourd’hui à Alger.

Les ministres auront à se pencher sur plusieurs dossiers liés à la coopération sécuritaire, dont le terrorisme international, le crime transnational, l'extrémisme, la cybercriminalité et la migration illégale. Organisée sous le haut patronage du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, cette session sera une opportunité pour réaffirmer la détermination de l'Algérie à aller de l'avant pour la réactivation de l'action interarabe et faire connaître son expérience pionnière et les bonnes pratiques en matière de lutte contre ces phénomènes.

La session sera aussi sanctionnée par plusieurs décisions et recommandations à même de contribuer à l'unification des visions concernant les questions sécuritaires, étant donné que le CMAI a pour mission de développer et consolider la coopération en la matière.

Pour la réalisation de tels objectifs, le Conseil s'emploie à tracer une politique visant à promouvoir l'action commune, à travers la mise en place des instances nécessaires. Mission nécessitant le recours à des experts et des consultants pour formuler des propositions et enrichir la recherche et les études relatives à la prévention et à la lutte contre divers fléaux.

Le Conseil élabore également des plans de coopération avec les instances internationales concernées à partir de son siège à Tunis, abritant des bureaux spécialisés dans la lutte contre la criminalité et les stupéfiants. L'information sécuritaire et la lutte contre l'extrémisme et le terrorisme sont parmi ses actions les plus en vue. Ces initiatives sont destinées notamment à la protection des jeunes contre l'extrémisme, comme décidé en Tunisie ayant abrité la dernière session du CMAI en avril 2017.

A ceci s’ajoute la conclusion de conventions de lutte contre le blanchiment d'argent et l'utilisation illicite des stupéfiants et des produits psychotropes. Dossiers à propos desquels l’Algérie et le Conseil n’ont eu de cesse de coordonner leurs positions, comme en témoigne la visite en Algérie du secrétaire général dudit conseil, M. Mohamed Ben Ali Koumane, en décembre dernier.

Il avait alors évoqué avec le ministre de l'Intérieur, M. Noureddine Bedoui, les moyens de conjuguer leurs efforts en matière de sécurité. Ce qui passe par la réussite de l’évènement bénéficiant de l'attention de M. Bouteflika, qui témoigne son intérêt à l'action arabe commune, notamment en matière de sécurité au regard de la conjoncture prévalant dans la région.

D’ailleurs, le SG du CMAI a valorisé les efforts des institutions algériennes pour la réussite des travaux de cette session, qui verra la participation des ministres de 20 nations œuvrant à la sensibilisation et la prévention de la criminalité.

L’ensemble de ces dossiers ont été étudiés lors d’une réunion préparatoire pour élaborer les projets de résolutions à soumettre au Conseil et dont les travaux se déroulent en présence de délégués de la Ligue arabe, de l'Union du Maghreb arabe, de l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol) et du Bureau de l’ONU pour la lutte contre le terrorisme.

Ahmed Mesbah