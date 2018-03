Avec un investissement de 6 milliards de dollars : Sonatrach se lance dans la transformation du phosphate

De notre envoyé spécial à Tebessa : Karim Aoudia

L’investissement de 6 milliards de dollars pour la transformation du phosphate des mines de Tebessa, Skikda, Souk Ahras et Annaba sera assuré par Sonatrach et ses partenaires locaux et chinois (Cetic-Crcc et Wengfu). Cette annonce a été faite hier par le P-DG de Sonatrach, M. Abdelmoumen Ould Kaddour, se trouvant à Tebessa pour inspecter la station gazière de Saf-Saf où se trouve la direction du gazoduc Enrico-Mattei assurant le transport par canalisation du gaz vers l’Italie via la Tunisie ainsi que le gisement du phosphate de Bled El Hedba de Bir El Ater.

Ce gisement est partie intégrante du mégaprojet de transformation du phosphate attribué à Sonatrach sur décision du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika. «L’Algérie a des réserves de phosphate très importantes», assure M. Ould Kaddour. Il a remercié le Président pour avoir pris la décision de développer les champs de phosphate et d’avoir chargé Sonatrach de le faire».

Il met l’accent sur le caractère judicieux de cette décision qui permettra de réduire la dépendance aux hydrocarbures : pétrole et gaz.

Il fait savoir que le délai requis pour la réalisation de ce mégaprojet de transformation du phosphate comprenant l’exploitation des gisements de Tébessa, de Souk Ahras, de Skikda et d’Annaba est de 30 mois. L’impact escompté en matière de création d’emploi ne manque pas d’importance. Le P-DG de Sonatrach évoque des prévisions pouvant atteindre 6.000 postes dans la wilaya de Tébessa. Pour le retour sur investissement, il est également garanti. Il est estimé entre 1,5 et 2 milliards de dollars de revenus annuellement, assure M. Ould Kaddour qui appelle à «une mobilisation des autorités, y compris locales pour le succès ce projet énorme». D’autre part, et lors de son inspection de la direction du gazoduc Enrico-Mattei, M. Ould Kaddour a mis l’accent sur le caractère stratégique de cette infrastructure dont la capacité de transport par canalisation dépasse 33 milliards de m3/an. L’année dernière, c’est une quantité de 23, 6 milliards de m3 de gaz qui a été exportée via ce gazoduc. Le principal client demeure l’italienne ENI qui a été approvisionnée en 2017 à hauteur de 54 % de la totalité de la quantité exportée. Cette même station gazière assure l’alimentation en gaz naturel de Tebessa, Khenchela, Biskra et El-Oued. Le P-DG de Sonatrach informe par ailleurs que 80 % des litiges qui opposaient Sonatrach à ses différents partenaires sont définitivement réglés. « Cela représente une dizaine de contentieux », indique M. Ould Kaddour, ajoutant que leur résolution «a permis de changer l’image de l’Algérie vis-à-vis des partenaires étrangers». «Aujourd’hui, nous avons un ensemble d’entreprises étrangères qui veulent à tout prix venir travailler en Algérie». Il cite l’exemple de l’américaine Exxon Mobil, une des plus grandes compagnies pétrolières et gazières dans le monde qui a sollicité Sonatrach pour des projets d’investissement en partenariat. Il évoque aussi le retour en force de la norvégienne Statoil, dont les représentants doivent se concerter aujourd’hui à Alger avec les responsables de Sonatrach en prévision de la relance des investissements.

Pour M. Ould Kaddour, le fait qu’il y ait ainsi plusieurs partenaires étrangers en quête de partenariat avec Sonatrach, «est un signe clair et net que le pays est stable, fiable et fréquentable».

Aussi, explique-t-il, le fait d’œuvrer dans le cadre du partenariat est une option privilégiée, d’autant plus que le domaine des hydrocarbures «consomme beaucoup d’argent».

K. A.