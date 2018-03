M. Bensalah reçoit le ministre saoudien de l’Intérieur : Relever les grands défis

Le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah a reçu hier l'Emir Abdelaziz Ben Saoud Ben Nayef Ben Abdelaziz Al-Saoud, ministre saoudien de l'Intérieur et la délégation qui l'accompagne.

La rencontre qui s'est déroulée en présence du ministre de la Justice, garde des sceaux, Tayeb Louh et des membres du Conseil ainsi que les chefs de délégations, a permis de «passer en revue l'état des relations bilatérales et les voies et moyens de les renforcer au mieux des intérêts des deux peuples, conformément aux orientations des dirigeants des deux pays le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, et le serviteur des Lieux saints, le roi Selmane Ben Abdelaziz Al Saoud», a précisé un communiqué du Conseil de la nation.

M. Bensalah a mis l'accent sur «l'importance de hisser les relations bilatérales au niveau des relations historiques et de renforcer la coordination pour relever les grands défis à leur tête la lutte contre le terrorisme dont l'Algérie a souffert et qu'elle a vaincu grâce à la politique du Président Abdelaziz Bouteflika. Cette dernière a permis à l'Algérie de renouer avec la stabilité, la sécurité et le développement et de reprendre sa place sur la scène internationale», a-t-il rappelé. L'Emir Abdelaziz Ben Saoud Ben Nayef Ben Abdelaziz Al-Saoud a souligné pour sa part «l'importance de consolider les relations entre l'Algérie et le royaume de l'Arabie saoudite et de les hisser au niveau escompté par les dirigeants des deux pays», rappelant le rôle important de l'Algérie sur les plans régional et international.

Entretien avec M. Ouyahia…

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a reçu l'Emir Abdelaziz Ben Saoud Ben Nayef Ben Abdelaziz Al-Saoud. L'audience s'est déroulée en présence du ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayeb Louh.



…et M. Louh

Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayeb Louh, a reçu l'Emir Abdelaziz Ben Saoud Ben Nayef Ben Abdelaziz Al-Saoud. L'audience, élargie aux délégations des deux pays, a porté sur la coopération bilatérale dans les domaines judiciaire et juridique. Le ministre saoudien de l'Intérieur avait effectué auparavant une visite au Centre national des systèmes informatiques à Alger, où il a pris connaissance du progrès enregistré en matière de modernisation de la justice, notamment le bracelet électronique entré en vigueur récemment en Algérie. Il a également reçu des explications sur l'empreinte digitale et son usage dans les documents relatifs à la Justice.

Visite au Centre de commandement et de contrôle des services de sécurité

Le ministre saoudien de l’Intérieur, l’Emir Abdelaziz Ben Saoud Ben Nayef Ben Abdelaziz Al-Saoud, a effectué hier à Alger, une visite au Centre de commandement et de contrôle de la Sûreté nationale et à l’Institut national de criminalistique et de criminologie de la Gendarmerie nationale (INCC/GN), où il s’est enquis des différentes missions assignées à ces deux instances. Au Centre de commandement et de contrôle de la Sûreté nationale, le ministre saoudien, qui a été accueilli par le Directeur général de la Sûreté nationale, le général major Abdelghani Hamel, a écouté un exposé exhaustif sur le fonctionnement et les missions de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) ainsi que sur les différentes étapes du développement et de la modernisation de la police algérienne, notamment en matière de formation de ses ressources humaines et d’utilisation des technologies de pointe pour faire face aux différentes formes de criminalité, dans le cadre de l’application de la loi et du respect des droits de l’homme. Le ministre saoudien a reçu également d’amples explications sur les missions assignées au Centre de commandement et de contrôle, à l’instar du suivi du déploiement et de l’organisation des effectifs opérationnels, de l’exploitation des systèmes intelligents dans la gestion du trafic routier, de la prise en charge des appels des citoyens reçus sur le numéro vert (1548) et de la gestion des foules lors des manifestations sportives. Dans une allocution prononcée à cette occasion, le général major, Abdelghani Hamel, a dit que les défis sécuritaires actuels exigent «le renforcement de la coordination et de la coopération sécuritaires arabes communes, à travers l’échange d’expériences professionnelles pratiques entre les polices des pays arabes et l’acquisition de moyens modernes et de programmes de formation développés», réaffirmant que la police algérienne «ne ménage aucun effort en vue de participer efficacement à la promotion de la coopération entre les polices arabes».

Il s’agit également de «la poursuite des efforts» en matière de consolidation des domaines de formation des effectifs, sur la base de programmes modernes, et des progrès enregistrés dans le domaine de la lutte contre toutes les formes de criminalité, «pour la protection du citoyen et de ses biens», dans le respect des principes des droits de l’homme. Le général major Hamel a exprimé «la disposition» de la DGSN à «promouvoir» la coopération entre les polices des deux pays. Le ministre de l’Intérieur saoudien a visité également l’INCC/GN où il a été reçu par le Commandant de la Gendarmerie nationale, le général major Menad Nouba. Créé par décret présidentiel en 2004, l’INCC est une instance scientifique au service de la consécration de l’Etat de droit. (APS)