Au terme de sa visite : M. Messahel remet une copie du Traité de paix de 1772

Le ministre des Affaires étrangères du Danemark, Anders Samuelsen, a achevé hier une visite de travail de trois jours en Algérie, couronnée par la signature d'un accord de coopération économique à l'issue du Forum d'affaires algéro-danois et marquée par la réouverture de la chancellerie danoise à Alger. Lors de son séjour, M. Samuelsen a co-présidé avec son homologue algérien, Abdelkader Messahel, un Forum d'affaires algéro-danois à l'issue duquel le Forum des chefs d’entreprise (FCE) et la Confédération danoise de l'industrie (DI) ont signé un mémorandum d’entente sur la coopération. La signature de ce document permettra de fournir un cadre de coopération dans lequel les deux parties visent à établir une alliance stratégique de coopération entre les deux institutions ainsi que la concrétisation de projets au profit des entreprises des deux parties et leurs membres. Par ailleurs, le chef de la diplomatie danoise a été reçu par le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, et s'est également entretenu avec plusieurs membres du gouvernement dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale.

Avant de quitter Alger, une copie du Traité de paix entre l'Algérie et le Danemark datant du 16 mai 1772 a été remise par M. Messahel à son homologue danois. Dans une déclaration à la presse, M. Messahel a indiqué que «ce Traité, qui demeure toujours en vigueur, constitue une preuve supplémentaire de la qualité des relations algéro-danoises» qu'il a qualifiées de «solides». De son côté, le chef de la diplomatie danoise a indiqué que sa visite en Algérie a été «fructueuse», notamment avec la réouverture de la chancellerie danoise à Alger, qu'il a considérée comme un «nouveau jalon» dans les relations politiques et économiques entre les deux pays. (APS)