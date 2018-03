Coopération algéro-danoise : Développer un partenariat bénéfique

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a reçu, hier à Alger, le ministre des Affaires étrangères du Royaume du Danemark, Anders Samuelsen. L'audience s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel. M. Samuelsun a entamé dimanche dernier une visite de travail de trois jours en Algérie, à l'invitation de son homologue algérien, s'inscrivant dans le cadre du «renforcement des relations bilatérales, notamment la consolidation de la coopération économique» entre les deux pays.

La veille, le ministre danois s'est entretenu avec M. Messahel notamment sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment sur la situation au Sahel, en Libye, aux Proche et Moyen-Orient, ainsi que sur les questions de migration et de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Le ministre danois a également procédé lundi, avec M. Messahel, à la réouverture de la chancellerie danoise à Alger, sise chemin Doudou Mokhtar à Ben Aknoun (Alger). (APS)