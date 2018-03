Crédit Populaire d’Algérie : La formation au cœur du développement bancaire

Le Crédit Populaire d’Algérie (CPA), a remis des diplômes à un groupe de 114 lauréats sortants, ayant suivi une formation supérieure bancaire pour l’édition 2017, dont 37 lauréats issus des instituts de formation algériennes (l’ESB, l’IAHEF et l’IFB) ainsi que de l’IFID (Tunis), et l’ITB (France). Les étudiantes et étudiants ayant achevé leur formation ont ainsi obtenu les qualifications requises pour devenir responsables dans leur domaine d’étude. Cette cérémonie a été rehaussée par la présence du secrétaire général et représentant du ministre des Finance, du vice-gouverneur de la Banque d’Algérie, du président de l’ABEF, les directeurs généraux des établissements de formation supérieure bancaire (ESB, IAHEF et l’IFB), ainsi que les cadres supérieures de la banque, était une occasion pour bien démonter les efforts déployées, pour la formation, la rénovation et la transformation de la ressource humaine au sein de la banque algérienne. Ainsi, et lors de son intervention, le directeur du Crédit populaire d’Algérie, M. Omar Boudiab, a réaffirmé, l’importance accordé par le CPA au développement des compétences, de la ressource humaine et de sa qualification. Il a fait savoir que le renforcement du rôle de la formation «produira des effets importants à moyen et long termes, au plan de la gestion des emplois bancaires, de la structure des effectifs, de l’ajustement des qualifications et des compétences, des évolutions professionnelles par la mobilité, ainsi que la constitution d’un vivier de compétences apte à assurer parfaitement la relève», a-t-il souligné.

Il a indiqué que ces actions sont totalement intégrées dans les plans d’action et budgets de la banque afin de promouvoir les changements indispensables dans l’exercice de la profession bancaire, devant se traduire par «le passage d’une gestion administrative à une gestion commerciale du portefeuille de clientèle, des risques et des résultats». Pour sa part, le vice-gouverneur de la Banque d’Algérie, M. Meharzi, a fait savoir que la distinction n’est pas la fin, mais plutôt le début d’une grande tâche à accomplir : «La formation vient de débuter, sur le terrain, pour ces lauréats. Il leur faut la persévérance et la rigueur dans le travail pour atteindre les objectifs escomptés», dira-t-il. De son côté, le président de l’ABEF, M. Djebar, a précisé, que la formation est une étape «importante» qui permet aux banquiers «d’être au diapason de ce qui se passe à l’échelle international, de se moderniser en termes d’application des nouvelles règles, nouveaux marchés…», souligne-t-il en ajoutant que la formation «ne doit pas être juste un besoin à accomplir, mais un besoin réel sur le terrain», en vu de l’enveloppe financière qui dépasse 1 milliard de dinars, déployée par la banque algérienne pour la formation. «Dommage que se montant ne soit pas consommé par tous les instituts de formations bancaires», regrette-t-il.

Par ailleurs, il a été indiqué, que 2018 sera caractérisée par un «engagement élevé» dans la formation supérieure bancaire devant bénéficier à 317 apprenants en cours de formation.

Kafia Ait Allouache