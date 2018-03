­­ L’UGTA en campagne

La lutte contre la violence à l’égard des femmes et la parité entre les deux sexes ont été les principaux sujets débattus, hier, lors d’une rencontre organisée par la commission des femmes travailleuses de la wilaya d’Alger.

A la veille du 8 mars, la journée internationale des droits des femmes, la présidente de la commission nationale de la femme travailleuse UGTA, Soumia Salhi, a déclaré que «beaucoup de femmes subissent le harcèlement sur le lieu de travail pesant énormément sur leur état psychique et leur vie quotidienne».

Mme Salhi a rappelé la campagne lancée par l’UGTA le 28 novembre dernier à l’occasion de la journée mondiale de Lutte contre les violences faites aux femmes qui se poursuivra jusqu’au 25 novembre prochain.

«Banaliser les violences à l’encontre des femmes participe à leur maintien et à leur reproduction», estiment les participants à cette rencontre, ajoutant que le harcèlement émane souvent du détenteur de pouvoir et que ce n’est pas facile de dénoncer un cadre supérieur hiérarchique.

Mme Salhi a précisé que 65% des diplômés sont des femmes et que le pays a atteint la parité dans les domaines de l’éducation et de la santé mais que les femmes ne sont pas bien représentées aux postes de responsabilité et de décision.

Mme Salhi a expliqué que «l’objectif est de réduire les inégalités entre les deux sexes pour plus de respect, de dignité et plus de droits».

Elle a rappelé que beaucoup d’efforts ont été déployés depuis l’indépendance dans ce domaine et que seulement 3% des femmes travaillaient après 1962.

«Le rôle libérateur du salaire est très important pour l’émancipation de la femme», a indiqué Mme Salhi.

A la fin de cette journée, un vibrant hommage a été rendu au Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, pour ces efforts déployés pour la protection et la promotion de la femme algérienne.

Wassila Benhamed