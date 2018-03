Site archéologique de Ksar Lalla Fatma : Un acquis pour la Mémoire

Le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, a instruit, dimanche à Oued El-Djenane, dans la commune d’El-Ayoune, à l’effet de poursuivre les fouilles et les prospections entamées dans le site archéologique de Ksar Lalla Fatma, pour dévoiler des pans de l’histoire de cette région. S’exprimant au cours d’une visite du site archéologique datant de l’époque romaine, le ministre a indiqué que «ces fouilles permettront de donner un précieux aperçu sur les civilisations qui se sont succédé dans cette ville». M. Mihoubi a également appelé à encourager l’implication des citoyens dans la préservation des lieux, à travers des actions de valorisation du site. «Ksar Lalla Fatma constitue un acquis pour la mémoire archéologique d’importance capitale», a encore ajouté le ministre, appelant à préserver cet acquis et à «le protéger d’éventuels actes de vandalisme».

Il a ajouté que l’étude consacrée pour la protection et la mise en valeur de Ksar Lalla Fatma a été achevée, soulignant que les efforts consentis vont permettre de classer ce site comme «patrimoine national». Le ministre de la Culture a entamé sa visite à El-Tarf par la visite de l’arboretum Tonga à El-Kala, avant d’inaugurer la bibliothèque de lecture publique Françoise -Louise dite «Mabrouka Belkacem», au chef-lieu de wilaya, et la 2e édition des arts plastiques, avec la participation de 40 artistes.

Retour de la fête du Corail

Le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, a annoncé, dimanche à Dréan, la relance de la fête dédiée au corail, à partir «de cet été». S’exprimant en marge de l’inauguration de la salle de cinéma de la ville de Dréan, qui a fait l’objet d’une opération de réhabilitation, le ministre a déclaré que la fête du corail, qui reviendra pour «valoriser le cadeau de la mer pour El-Tarf et mettra la lumière sur des métiers artisanaux caractérisant la région, sera baptisée, les nuits du corail». Le ministre a aussi encouragé les artistes locaux à animer la scène culturelle et artistique locale s’engageant à accompagner toute initiative devant permettre de mettre la lumière sur l’art de la région dans toute sa diversité.