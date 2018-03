Fausses déclarations de maladie : Les fraudeurs traduits en justice

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, M. Mourad Zemali, a affirmé, hier, l’existence de 102 organisations syndicales qui activent dans le pays. Il a souligné, à ce propos, que l’établissement d’une liste exhaustive des syndicats actifs n’était nullement une provocation. Au contraire. Pour lui, il s’agissait d’un éclairage nécessaire afin que les travailleurs sachent quels sont les syndicats qui travaillent dans la légalité et quels sont les «pseudo-organisations» qui «arnaquent les travailleurs en leur subtilisant de l’argent sous forme de cotisations».

Le ministre du Travail a affirmé que, effectivement, 65 syndicats de travailleurs activent légalement. Il considère que les autres (comme le Snategs ou le CGATA) n’ont aucune existence légale. «La pseudo-Confédération générale autonome des travailleurs en Algérie (CGATA), ainsi que les groupements de personnes utilisant la dénomination syndicale de l’ex-Snategs, qui a en toute indépendance déclaré sa dissolution, conformément à son statut, sont en infraction par rapport à la législation du travail, et ne représentent aucune catégorie socioprofessionnelle», a affirmé Zemali.

Le ministre a précisé par ailleurs que son département est intervenu, car certains syndicats ont dépassé toutes les lignes rouges. Il dit également que la crise que connaissent les secteurs de l’Éducation et de la Santé, à cause de la grève, a mené le ministère à rappeler le contenu des lois relatives à l’exercice syndical. Il précise, à cet effet, que la majorité des conflits professionnels est due à la mauvaise compréhension de la loi.

Le ministre est également revenu sur le projet du code du travail spécifiant qu’il s’agit d’un recueil qui comprend 12 lois, trois décrets et un arrêté ministériel. Le projet comprend également plus de 770 articles.

Ce qui nécessite, selon le ministre, suffisamment de temps et le consensus de l’ensemble des partenaires sociaux, notamment à la lumière des changements économiques et technologiques. Il dit aussi que la nouvelle loi du travail sera valide pour les générations futures, précisant toutefois qu’elle ne sera pas au-dessus de la Constitution qui a consacré le droit et les libertés syndicales.

Par ailleurs, le ministre a indiqué que plus de 2 millions de demandeurs d’emploi ont bénéficié du dispositif d’appui et reçoivent leurs salaires, dont une partie est pris en charge par l’État. Il ajoute que 1,8 million parmi ces bénéficiaires ont intégré le monde du travail de manière définitive. Le reste des demandeurs a opté pour les mécanismes de l’Ansej et de la CNAC.



Plus de 14 millions d’arrêts maladie remboursés en 2017



Sur un autre registre, le ministre du Travail a tiré la sonnette d’alarme sur l’explosion du nombre d’arrêts de travail, pour cause de maladie. M. Zemali indique que «14.390.000 arrêts maladie ont été enregistrés durant l’année 2017», chiffre «anormalement élevé», à quoi s’ajoutent des arrêts maladie de «complaisance».

Il affirme que cette situation doit cesser, assurant que les contrôles vont être de plus en plus rigoureux et que la loi sera appliquée dans toute sa rigueur. Le ministère compte agir pour récupérer l’argent versé aux «faux malades». «Nous allons traîner devant les tribunaux, tous ceux qui fourniront de fausses déclarations de maladie. Leur acte frauduleux tombe sous le coup de la loi et pénalise l’économie nationale», a-t-il averti.

«Le médecin qui fournirait un faux certificat de maladie va être également poursuivi en justice», assure le ministre, qui affirme avoir donné des instructions fermes pour saisir les tribunaux.

«Je sais que la plupart des médecins délivrent de faux certificats de maladie aux travailleurs du secteur public, ce qui est contraire à l’éthique et à la déontologie», soutient le ministre, ajoutant que la CNAS est victime de ces actes affaiblissant son équilibre financier et pénalisant les autres adhérents.

Salima Ettouahria