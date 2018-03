Le président Bouteflika reçoit le ministre saoudien de l’Intérieur : Des relations historiques privilégiées

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a reçu hier le ministre de l’Intérieur du Royaume d’Arabie saoudite, l’émir Abdel Aziz Ben Saoud Ben Nayef Ben Abdelaziz Al-Saoud, en visite officielle en Algérie. L’audience a eu lieu en présence du Premier ministre, Ahmed Ouyahia, du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, du ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, et du ministre de la Justice garde des Sceaux, Tayeb Louh. Le ministre saoudien a entamé hier une visite officielle de trois jours en Algérie qui s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations historiques privilégiées entre les deux pays et du développement de la coopération bilatérale. Elle sera, également, l’occasion d’examiner plusieurs questions d’intérêt commun et d’échanger les expériences dans différents domaines. (APS)

Entretien avec M. Bedoui

Examen de la coopération sécuritaire

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, s'est entretenu, hier, avec son homologue saoudien, l'émir Abdel Aziz Ben Saoud Ben Nayef Ben Abdelaziz Al-Saoud, en visite actuellement en Algérie.

L'entretien qui s'est déroulé en présence du commandant de la gendarmerie nationale le général major Menad Nouba et du directeur général de la Sûreté nationale, le général major Abdelghani Hamel, a permis d'aborder les relations historiques privilégiées entre l'Algérie et l'Arabie saoudite et de souligner la nécessité de consolider et de développer les relations de coopération bilatérale dans tous les domaines.

Pour rappel, la visite du ministre de l'Intérieur saoudien s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations historiques privilégiées entre les deux pays et du développement de la coopération bilatérale. Cette visite officielle de trois jours qui intervient à l'invitation du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui et du ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayeb Louh, sera, également, l'occasion d'examiner plusieurs questions d'intérêt commun et d'échanger les expériences dans différents domaines.

Visite du musée central de l’Armée



Accompagné du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui et du ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayeb Louh, le ministre saoudien a reçu des explications sur les différentes étapes de l'histoire de l'Algérie depuis l'Antiquité, les révolutions, en passant par les mouvements de résistance menés par le peuple algérien contre le colonialisme jusqu'à la glorieuse Révolution de libération et le recouvrement de la souveraineté nationale le 5 juillet 1962.

A cette occasion, il s'est recueilli, au Sanctuaire des martyrs, à la mémoire des chouhada où il a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative et observé une minute de silence. (APS)