Algérie - Turquie : Concrétiser les accords entre les médias des deux pays

Le ministre de la Communication, Djamel Kaouane, a examiné, hier à Alger, avec l'ambassadeur turc en Algérie, Mehmet Poroy, les voies et moyens pour concrétiser des accords entre les différents médias algériens et turcs afin de densifier les échanges, indique le ministère dans un communiqué.

Il a été convenu d’«examiner les voies et moyens pour concrétiser des accords entre les différentes entités médiatiques algériennes et turques, afin de densifier les échanges, dont il a été communément admis qu'ils contribuent à jeter des passerelles à même de rapprocher davantage les deux peuples algérien et turc», précise la même source. L'entretien entre M. Kaouane et Poroy a porté également sur «la nécessité de tisser des relations de coopération dans le domaine de la communication et de l'information, afin de hisser ces liens à la hauteur des relations qui existent entre l'Algérie et la Turquie dans le domaine économique», ajoute le communiqué. Les deux parties, qui ont passé en revue l'état des relations de coopération entre les deux pays, ont mis en avant «la profondeur des liens historiques et culturels qui existent entre les deux pays, ainsi que l'impulsion que ces liens connaissent ces dernières années, comme le démontre la toute récente visite du Président Erdogan à Alger». (APS)