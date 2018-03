Colloque sur Larbi Ben Mhidi : Consacrer les mémoires de mastère aux illustres figures des Aurès

Les participants au colloque international sur le chahid Larbi Ben M’hidi, clôturé hier à Oum El- Bouaghi, ont appelé à consacrer les mémoires de mastère à l’histoire et aux illustres figures de la région des Aurès. Les intervenants, lors du colloque, de deux jours tenu à l’université Larbi-Ben-M’hidi, ont également appelé à orienter aussi les chercheurs à s’intéresser à mieux éclaircir le parcours militant du chahid Ben M’hidi, y compris son activisme au sein des Scouts musulmans algériens et du mouvement sportif. Mohamed Demène, de l’université de Constantine, a présenté ainsi une communication intitulée «La dimension religieuse dans la vie du chahid Larbi Ben M’hidi», dans laquelle il a évoqué le parcours du chahid dans le mouvement scout, relevant qu’il avait mis sur pied à Biskra un groupe scout appelé «l’escadron d’Abdelhamid Benbadis». Il a été également proposé plusieurs thèmes pour les futures éditions du colloque, dont «Le mouvement nationaliste dans les Aurès» et «L’activisme révolutionnaire dans les Aurès». (APS)