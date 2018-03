Commémoration du 5e anniversaire de la disparition d’Hugo Chavez : Une lutte sincère

L’ambassade du Venezuela à Alger a commémoré, hier, le 5e anniversaire de la disparition du président Hugo Rafael Chavez Frias, décédé en 2013 à la suite d’une longue maladie.

À cette occasion, en présence de représentants du corps diplomatique accrédité à Alger, l’ambassadeur du Venezuela, Jose De Jesus Sojo Reyes, a souligné que la présence des ambassadeurs à cette cérémonie est significative et reflète l’envergure de l’amitié avec le défunt Hugo Chavez, qui «soutenait toujours les peuples opprimés au monde par sa politique contre l’impérialisme». Il rappelle que «cette position de fermeté a mis Chavez face à un courant qui a ciblé la patrie et le peuple vénézuéliens».

Dans le même cadre, le diplomate a affirmé que le successeur, d’Hugo Chavez, Nicolás Maduro Moros, au pouvoir depuis 2013, mène actuellement un bras de fer contre une politique étrangère visant à déstabiliser les aspects politique, économique et culturel du peuple vénézuélien, indiquant que les pays latino-américains sont visés par cette politique impérialiste.

Dans ce cadre, le diplomate a précisé que «le travail de Chavez et de Maduro n’est pas facile», car «ils sont au côté des peuples africains, asiatiques, arabes et musulmans, dont le peuple palestinien et le peuple sahraoui ; le Venezuela a aidé beaucoup de pays».

Pour sa part, le président du groupe d’amitié algéro-vénézuélien, Abdenour Oucher, a rappelé le parcours élogieux du commandant Hugo Chavez et ses efforts constants pour le renforcement des relations d’amitié entre l’Algérie et le Venezuela.

Hichem Hamza