Ecole supérieure d’administration militaire : Nouvelles perspectives de formation

Une nouvelle infrastructure pour l’Ecole supérieure d’administration militaire (ESAM) relevant de la 2e Région militaire sera réalisée prochainement à Bir El Djir (Oran) ouvrant de nouvelles perspectives en matière de formation, a annoncé hier le commandant de cet établissement, le général major Hamid Meftah. «L’étude a été achevée et nous sommes dans l’attente du financement pour lancer cette infrastructure de formation devant assurer plusieurs spécialités liées à la formation de l’administration militaire et qui répond aux standards internationaux», a déclaré à la presse le commandant de l’ESAM, en marge d’une visite guidée au profit des médias. Avec la réalisation de cette infrastructure, les capacités de l’ESAM d’Oran pourront répondre largement aux demandes formulées par les différentes structures de l’Armée nationale populaire (ANP) services et armes relevant du ministère de la Défense nationale, a-t-il souligné. Concernant le projet d’ouverture d’un doctorat (3e cycle), le général major Hamid Meftah a indiqué que celui-ci, accordé par les instances dont notamment la Conférence régionale des universités de l’Ouest (CRUO) ainsi que la commission nationale d’habilitation, attend l’approbation du haut commandement militaire pour sa matérialisation. Mettant en avant les efforts consentis dans le domaine de la poursuite de la formation de qualité au sein de l’institution militaire et à raffermir les liens de la société, il a affirmé que l’Armée nationale populaire accorde un intérêt particulier aux médias pour éclairer l’opinion publique et protéger les citoyens contre «les saboteurs» et tous ceux qui songent à toucher aux intérêts suprêmes de la nation.

Le directeur général de l’enseignement à l’ESAM, le colonel Mohamed Benamara, a souligné, pour sa part, la qualité de la formation des officiers en gestion administrative et militaire, permettant une professionnalisation, assurant que tous les moyens sont réunis pour permettre à l’élève officier de suivre dans les meilleures conditions une formation qui repose sur les technologies de l’information et de la communication. Les TIC constituent une priorité pour l’ESAM, qui a doté ses classes de nouvelles applications technologiques d’enseignement, a-t-il fait savoir, rappelant que l’Ecole compte parmi ses partenaires plusieurs universités du pays. De son côté, le directeur chargé des affaires pédagogiques, Lahouari Bouzidi, a mis en exergue la qualité de l’enseignement dispensé par l’ESAM, faisant observer que des conventions ont été signées avec les universités, à savoir les universités Oran (1) et Oran (2), des wilayas de Mostaganem, de Sidi Bel-Abbes, de Tlemcen et de Mascara et que les écoles supérieures ont «boosté» la formation supérieure au sein de l’ESAM. Les élèves officiers et les officiers stagiaires suivent une licence et un master en management. Ils sont assistés par des enseignants universitaires de rang magistral, a-t-il expliqué, rappelant que l’adoption du LMD depuis 2008 s’inscrit dans le cadre du système de formation qui s’adapte aux exigences de l’ANP. Les structures de l’Ecole sont dotées de classes qui assurent des cours de perfectionnement au profit des officiers des différentes directions, services et armes. Il s’agit de formations poussées dans la formation militaire, comme l’ont constaté les journalistes qui ont visité la salle tactico-linguistique, un laboratoire de langues étrangères qui assure, notamment, l’enseignement de l’anglais, la bibliothèque qui dispose de plus de 20.600 ouvrages, dont une bonne partie du fonds documentaire qui est numérisée, et la salle internet. Cette dernière est dotée d’un système d’information lié à différents services. Sa plateforme, qui assure le stockage des données, est dotée d’un serveur dédié à toutes les applications de gestion administrative.

Outre les services médicaux, l’ESAM dispose d’un musée représentant une véritable mémoire qui retrace son histoire depuis sa création en 1968. Au sujet des conditions d’accès à l’ESAM, l’étudiant y accède après une année de formation militaire de base à l’Académie militaire inter-armes de Cherchell. Il suivra ensuite des études de trois ans et obtient une licence de gestion et sciences économiques, gestion et sciences commerciales avant d’être promu au grade de lieutenant et suivre une année d’étude en administration militaire. L’Ecole supérieure de l’administration militaire (ESAM) d’Oran a connu plusieurs dénominations et systèmes d’organisation dans le cadre de la structuration des services du ministère de la Défense nationale. Créée en 1968 à Beni Messous (Alger) sous l’appellation Ecole militaire de l’administration, elle a été intégrée en 1971 en tant qu’Ecole de formation technique et logistique à El Harrach. En 1975, elle a été transférée à Oran, et en 1979, elle a été transformée en Ecole militaire de ravitaillement et logistique. En 1991, elle deviendra Ecole d’application de l’administration militaire, puis Ecole supérieure de l’administration militaire (ESAM) en 2008. Le 19 mars 2014, l’ESAM a été baptisée au nom du défunt Moudjahid Hadj-Moussa-Akhamokh. (APS)