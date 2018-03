Protection des enfants : Le réseau Nada initie un « foyer du cœur »

Un foyer d'accueil pour la protection des enfants victimes de maltraitance, en danger ou en risque de danger.

Il s'agit d'un projet du réseau Nada pour la protection des enfants.

La structure globale du foyer sera réalisée sur une superficie totale de 3.000 m², au cœur de la forêt de Bouchaoui, à l’ouest de la capitale, sur un terrain concédé au profit du réseau par le ministère de l’Agriculture. Les enfants âgés entre 5 et 18 ans en danger moral ou physique seront les hôtes de ce centre qui leur dispensera ainsi qu’à leur famille, accueil et assistance.» D’une capacité de 200 enfants, le foyer du cœur offre un service d’accueil du jour et un autre temporaire qui ne dépassera pas les 30 jours. Il sert également de lieu pour la réception d’enfants qui y seront placés sur instruction de la justice. Parce qu’il est estimé à pas moins de 200 millions de dinars, une large campagne de sensibilisation des partenaires économiques a été lancée par le réseau. Un gala artistique caritatif au profit du projet «Foyer du cœur» a par ailleurs été organisé samedi dernier. Une soirée caritative à laquelle plusieurs artistes ont été conviés, au palais de la culture Moufdi-Zakaria. Hayet Zerrouk, Hakim Salhi, Sara Libi, Ghiles Amzal, Wari Nichen et beaucoup d’autres artistes se sont donnés le mot pour participer à cette soirée caritative en solidarité avec les enfants en situation de danger, de maltraitance et de violence. Selon le président de ce réseau, Abderrahmane Arar, le centre est désormais une nécessité pour accueillir ces milliers d’enfants qui ont besoin d’assistance psychologique. «C’est un lieu où toutes ces petites personnes pourront venir soit pour la journée ou plus, explique-t-il. Le foyer du cœur n’est pas seulement un lieu d’accueil ou d’hébergement. C’est un espace qui abritera une ferme pédagogique ainsi que des espaces de jeux, de détente et de loisirs. Des activités culturelles, à savoir des cours de musique et de théâtre, et sportives y seront dispensées. «En plus de cela, nous voulons que le foyer du cœur soit un lieu où les enfants peuvent être en contact avec la nature et la forêt tout en étant en sécurité ; réduire les heures que passent les enfants dans la rue en leur offrant un espace sécurisé qui leur permet une prise en charge psycho-affective et une vie sociale dynamique. Nous aspirons également à sensibiliser l’opinion publique quant aux droits des enfants, mieux comprendre et traiter leurs besoins réels et surtout leur rendre leur dignité en tant que personne à part entière en leur donnant l’occasion d’avoir un rôle, un but, une responsabilité et surtout tout le soutien moral dont ils ont besoin. Nous voulons également que nos petits hôtes, ainsi que leurs familles en difficulté, soient dans un lieu sûr, loin de tout danger, et lutter contre l’exploitation des enfants en leur informant de leurs droits et la manière de les exercer», conclut M. Arar.

Le centre, par ailleurs, épaulera les enfants dans les démarches administratives, comme se procurer les actes de naissance, la carte d’identité nationale et autres documents administratifs. Avec la participation de tous les partenaires politiques et économiques, le projet devrait démarrer cette année.

M. Aarar a tenu à préciser que «les ministères de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme, et de l’Agriculture et du Développement rural et 35 entreprises privées et publiques ont répondu favorablement au projet. Des conventions seront signées prochainement pour la concrétisation, dont l’entreprise Algérie Télécom qui a contribué à hauteur de 10% du projet d’un coût de 11 milliards de centimes ».

Farida Larbi