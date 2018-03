Entretien des infrastructures de base : Tenir compte des spécificités des régions sahariennes

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaâlane, a mis l’accent, hier à In-Amenas (240 km Nord d’Illizi), sur la nécessité de tenir en compte des spécificités naturelles des régions du Sud dans les opérations d’entretien des réseaux routiers et des infrastructures de base. «Il appartient de prendre en considération la nature et les spécificités sahariennes des régions du Sud, totalement différentes de celles du Nord du pays, au vu de leurs étendues et de leurs conditions naturelles, dans les opérations d’entretien des réseaux routiers et des infrastructures», a indiqué le ministre, lors de l’inspection du projet de renforcement des infrastructures de l’aéroport de Zarzaïtine d’In-Amenas. Après s’être enquis des travaux de réalisation de la piste principale de l’aéroport précité, de 3.200 m de longueur sur 60 m de largeur, actuellement à 86% d’avancement, et de la réhabilitation de la piste secondaire, M. Zaâlane a fait savoir qu’il sera procédé, à l’avenir, au redéploiement de bureaux d’études en tenant compte de ces spécificités, en plus de la fixation d’atelier de laboratoires de contrôle, d’inspection et d’accompagnement des chantiers de projets. S’agissant du développement des infrastructures aéroportuaires, le ministre a indiqué que les trois aéroports de la wilaya d’Illizi ont bénéficié d’opérations de réhabilitation et de réalisation de nouvelles pistes pour améliorer les prestations. «La wilaya d’Illizi aux reliefs difficiles et au territoire étendu, a bénéficié, dans le cadre du programme du Président de la République M. Abdelaziz Bouteflika, d’une série de projets pour le désenclavement des populations de cette wilaya frontalière, au Sud du pays», a-t-il souligné. Le ministre a fait part également, dans le cadre du programme de renforcement du maillage routier pour la sécurisation de la bande frontalière, de la réalisation en cours de la route nationale RN 53 reliant sur 70 km la région frontalière de Debdeb (Illizi) à la daïra frontalière d’El-Borma (Ouargla). Il a relevé, dans le même contexte, la prise en charge de certains tronçons routiers dégradés au niveau de la route reliant Djanet et Bordj El-Haouès, en plus de la prise en charge des doléances soulevées par les autorités locales. Abdelghani Zaâlane, qui a inspecté au terme de sa visite de travail dans la wilaya d’Illizi la gare routière (classe B) d’In-Amenas dont l’avancement des travaux avoisine les 95%, a convié les responsables du projet à accélérer sa réalisation pour le livrer dans deux mois au plus tard, et contribuer ainsi à l’amélioration des prestations de transport à la satisfaction des voyageurs. Le ministre des Travaux publics et des Transports a révélé, par ailleurs, la signature prochaine par l’entreprise de transport urbain de conventions avec certaines communes pour prendre en charge le transport scolaire et contribuer à l’amélioration des conditions de scolarisation dans ces régions du Sud du pays. (APS)