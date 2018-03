Dans la lucarne : Polémique autour d’une participation

On ne le dira jamais assez, les observateurs ne comprennent pas ce qui se passe actuellement dans notre football. Il faut dire qu’il y a matière à discussion à chaque décision prise, çà et là. Le commun des mortels est tout simplement dérouté et ne sait plus à quel saint se vouer. Les situations qui prêtent à équivoque, comme la domiciliation du match de coupe (quart de finale) entre la JSK et l’USMBlida, sont devenues assez nombreuses. Ce qui pousse les uns et les autres à se poser des questions. Il y a le cas relatif au choix des équipes qui vont représenter l’Algérie à la coupe arabe des clubs qui va reprendre du service cette année durant le mois d’été de l’année en cours. Il faut admettre que cette compétition arabe des clubs a été très appréciée par nos clubs et notamment l’ESS qui l’avait remportée à plusieurs reprises lorsque le club des hauts-plateaux était drivé par Rabah Saâdane. Cette compétition avait laissé vraiment un grand vide. En lui trouvant un nouveau sponsor qui pourra lui permettre de reprendre son droit de cité, nombreux sont les clubs qui ont applaudi son retour, surtout qu’elle est très lucrative pour les clubs qui peuvent l’animer suivant certains critères fixés par l’UNAF. Ce qui intrigue reste le fait que la plupart des Fédération sportives appelées à envoyer des représentants l’ont fait dans les temps sans qu’ils créent des polémiques ou soulever le courroux de certaines équipes, estimant que la participation à cette compétition leur revenait de droit. Chez nous, il y a certains qui veulent mettre un peu plus d’huile sur le feu pour rendre les braises encore plus vives. En effet, les responsables de cette association du football arabe ont choisi à la place de la FAF en invitant, d’une manière unilatérale, deux clubs algériens qui sont l’USMA et l’ESS. Il est évident que ce choix n’était nullement du goût de Zetchi et des membres de son Bureau fédéral. Cette question relative au choix des équipes qui vont représenter l’emblème national à cette coupe arabe doivent être de l’apanage de la FAF et non pas de l’UNAF. Ce qui équivaut, avait-on estimé, à une immixtion flagrante dans les affaires du football algérien. Comme on le sait, la FAF avait choisi l’USMBA. On aurait même pu ajouter aux abassis, la JSSaoura. Il est évident dans le cas présent que la FAF est dans son rôle et avait pris une décision assez logique. Car tout le monde se rappelle la position de la LFP avec l’ex-président Mahfoud Kerbadj, un «club algérien ne peut prendre part à deux compétitions différentes durant la même saison». C’est tout à fait logique, puisque l’ESS (Ligue des champions d’Afrique) et l’USMA (coupe de la CAF) doivent pas «truster» les compétitions. Dès le départ, il faut faire le bon choix afin de ne pas léser les autres clubs qui auront bien travaillé durant toute une saison. Il faut dans ce cas être équitable afin de ne pas toucher aux droits des uns et des autres. Toutefois, on ne suit pas ceux qui sont en train de brandir tout simplement le retrait de cette compétition. La politique de la «chaise vide» n’a jamais apporté quelque chose de probant. Bien au contraire, elle ne fait que nous isoler un peu plus, puisque ce sont les autres clubs notamment maghrébins qui vont en profiter. Il appartient au président de la FAF, Zetchi, de trouver la solution qui va convaincre tout le monde et surtout l’UNAF qui doit respecter le choix de sa structure. Nombreux sont ceux qui avaient incriminé l’ancien président de la FAF, Mohamed Raouraoua. Ce dernier a nié toute implication, mais «c’était une décision du bureau exécutif de cette instance», avait-il dit. On n’a vraiment pas besoin d’un tel feuilleton !

Hamid Gharbi