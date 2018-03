JSK - USMB le 24 mars au stade du 5-juillet

Après plusieurs retournements de situation et tant de spéculations, la sagesse a fini par l’emporter. Le lieu et la date du déroulement de la rencontre du quart de finale de la coupe d’Algérie de football (seniors messieurs), opposant la JS Kabylie à l’USM Blida, objet de polémique, sont enfin connus. En effet, à l’issue d’une énième réunion, les dirigeants de la formation kabyle, qui gardent le droit de choisir le lieu du déroulement de cette confrontation, ont opté pour le stade du 5-Juillet (Alger) et la date du 24 mars.

Ils devront communiquer aujourd’hui leur choix à la fédération algérienne de football, qui devra, par ailleurs, le valider. La JSK disposait d’un délai de 48 heures pour prendre sa décision. Pour rappel, la FAF avait remis en question la capacité de contenance des gradins du stade du 1er-novembre de Tizi-Ouzou. Selon le règlement de la compétition, à partir des quarts de finale les matchs se joueront dans un stade d’une capacité d’au moins 20.000 places.

Les dirigeants de la JSK avaient alors contesté la délocalisation de cette partie, en fournissant un document officiel émanant par la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya de Tizi-Ouzou attestant que le stade en question avait une capacité de 21.240 places. Pas très convaincue, la fédération a dépêché une commission sur place pour faire le compte.

La capacité des gradins, faut-il le souligner, a été calculée au mètre carré. Après lecture du compte rendu de sa commission d’homologation, la fédération a programmé le match pour le mardi 6 mars au stade du 5-juillet. Les responsables du club phare de la Kabylie ont tout de suite rejeté cette décision, en faisant valoir leurs droits. Reçus au siège de la fédération, dimanche, ils ont obtenu un délai de 48 heures pour communiquer leur choix pour le lieu de la rencontre. Pour ce qui est du jour, il a été convenu de la période des dates FIFA, à savoir entre le 17 et 27 mars. Par la même, la fédération a arrêté les dates des deux prochaines rencontres de championnat de la JSK.

Les protégés du désormais nouveau coach Bouzidi se rendront à El Harrach le 09 mars pour croiser le fer avec l’USMH, avant de recevoir le MCA, le 16 du même mois. La JSK, qui traverse une période pour le moins difficile, aura ainsi tout le temps pour préparer ses prochaines confrontations.

Rédha M.