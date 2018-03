CAF : Aujourd’hui à 17h au 20-Août 1955, CRB – N’Kana FC (Zambie) : Prendre option à l’aller

Le Chabab de Belouizdad recevra, aujourd’hui dans son antre du 20-Août 1955, l’équipe zambienne du N’Kana Red Devils FC, en match aller comptant pour le 2e tour préliminaire de la coupe de la Caf.

Un important rendez-vous pour les camarades de Salhi, qui tiennent à bien négocier cette manche aller, afin d’aborder le match retour en toute sérénité. Après le nul concédé à domicile en championnat face à un concurrent direct pour la lutte pour le maintien, l’O Médéa, les protégés de Rachid Raoussi sont très affectés. Cela, notamment suite à la descente punitive d’un groupe de supporters, samedi dernier, au complexe Bensiam du NAHD, où l’équipe devait s’entraîner. Ces derniers s’en sont violemment pris aux joueurs et au staff technique, les mettant en garde quant à l’avenir du CRB en Ligue 1. Ils ont aussi tenu à interpeler le président Hadj Bouhafs, qui n’était pas présent sur les lieux à travers le vice-président Chouchar, seul dirigeant présent aux côtés de l’équipe. D’ailleurs, suite à la colère affichée par les supporters en question, l’équipe n’a pas pu s’entraîner. Malgré cet état de fait, le staff technique a fait en sorte de ressourcer et de remotiver ses troupes. Les joueurs se sont donnés le mot et se sont promis de faire le nécessaire pour redonner le sourire à leurs fans. Afin de s’éloigner de la pression, ils se sont entraînés dimanche au complexe de la protection civile de Dar El Beida, à huis clos. Sur le plan de l’effectif, le Chabab pourra compter sur le retour de Bouchar et Aribi, qui étaient suspendus contre l’OM, ainsi que celui de Bechou qui était, pour sa part, retenu en EN U21 pour jouer un match amical devant la sélection nationale palestinienne. Pour leur part, Lakroum et Heriat qui, semble-t-il, étaient quelque peu affectés par les insultes des supporters qui leur étaient adressées, seront bel et bien présents.

Par ailleurs, Draoui, qui se plaignait de douleurs au genou, devrait tenir sa place. Pour leur part, Belaili et Tariket, qui se remettent progressivement de leurs blessures, ne sont pas concernés par le rendez-vous de ce soir. Naâmani et ses coéquipiers sont déterminés à réaliser un bon résultat même si l’équipe adversaire est réputée pour être coriace d’autant plus qu’il s’agit d’un habitué des joutes continentales. Le Chabab sait à quoi s’en tenir et devra sortir le grand jeu pour faire plier le N’Kana FC. Les supporters promettent de venir en nombre pour apporter leur soutien à leur équipe de toujours.

Mohamed-Amine Azzouz