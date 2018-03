Rafle, Championnat national seniors : Oussoud Bordj Bahri (messieurs et dames) sacrés en triplette

La formation d'Oussoud Bordj Bahri (OBB) a été sacrée du titre du championnat national (messieurs/dames) de rafle disputé à la salle omnisports Boualem-Bouhadja d'Ouled Chebel (Alger). Chez les messieurs, le titre est revenu à l'OBB en battant Raja Oran (12-11) alors que chez les dames, la même formation de l'OBB s'est imposée devant l'Olympique Fatayat Sétif également sur le même score (12-11). En demi-finales, l'OBB et le Raja Oran avaient écarté respectivement les Adhérents Bordj Bahri (11-4) et US Biskra (11-8). Chez ls dames, l'OBB a éliminé le Csa Ain-Tadles (Mostaganem) par 11-0, alors que les Sétifiennes l'ont emporté de justesse devant le Chabab Riadhi d'Alger-Plage par (11-10). Le Président du club sacré, Mokhtari Toufik, s'est montré satisfait des deux titres remportés par son équipe en soulignant que ses éléments «méritent amplement leur sélection en équipe nationale, et qui constitue un grand honneur pour son club». L'OBB a été sacré chez les messieurs lors de la saison écoulée, alors que chez les dames, le club amateur de Bel-Abbes avait été champion d'Algérie. Trente-six triplettes (18 messieurs et 18 dames), représentant 11 wilayas ont pris part à cette compétition.

Les wilayas engagées sont : Alger, Oran, Chlef, Biskra, Batna, Sétif, Sidi Bel-Abbès, Mostaganem, Ouargla, Blida et Béjaïa.