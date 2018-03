Entretien avec Azzouz Aïb, secrétaire général de la FAR : « Pour la promotion du Rugby algérien »

Comment est venue l'idée de création d'une Fédération algérienne de rugby ?

Nous étions plusieurs joueurs algériens à évoluer dans les différents championnats professionnels étrangers, notamment en Françe. On a donc décidé de nous regrouper et de monter une sélection nationale dans un premier temps. On a eu l'occasion de disputer plusieurs matches avec le maillot algérien, même si juridiquement on n'avait aucune existence. On a par la suite décidé de faire venir cette discipline dans notre pays, avec la création de plusieurs écoles de rugby à travers le territoire national. L'aventure a durée une dizaine d'années, durant lesquelles nous avons utilisé nos propres moyens pour développer ce sport en Algérie. Depuis un peu plus d'une année, nous avons créé notre fédération pour continuer à promouvoir le rugby en Algérie.



Concrètement, combien de club de rugby y a-t-il en Algérie ?

Aujourd'hui, nous avons 28 clubs à travers l'ensemble du territoire algérien. Nous travaillons essentiellement avec les catégories des U13 et U15. Nous voulons réaliser un travail à moyen et long termes pour pouvoir constituer une base solide et faire les choses convenablement. D'ailleurs, notre premier objectif est de former des éducateurs.



Quelles sont les difficultés que vous rencontrer sur le terrain ?

Il y a bien un problème d'infrastructures. Pour le moment, nous utilisons les terrains de football, aux mêmes dimensions que le rugby. Nous espérons que les pouvoirs publics nous aident pour pouvoir disposer de nos propres stades. Sur le plan administratif, nous attendons toujours les agréments nécessaires pour pouvoir continuer à activer. Nous souhaitons un geste dans ce sens de la part du MJS. Sinon, le reste est positif. Il y a un grand engouement chez les enfants, ce qui nous motive encore plus à aller de l'avant.



Combien de licenciés compte votre jeune fédération ?

Nous comptons, aujourd'hui, plus de 3800 licenciés, dont 800 jeunes filles. Comment je vous l'ai déjà dit, les jeunes sont séduits par ce sport et le chiffre est appellé à augmenter encore.

Est-ce que vous organisez des compétitions ?

Bien évidement. Nous avons essentiellement un championnat pour les U13 et U15 et une compétition aussi dans les catégories U18 et seniors pour les équipes les plus anciennes. Sur le plan international, nous avons pris part l'année dernière au championnat d'Afrique niveau «C» (seniors hommes), parce que nous sommes une nouvelle fédération. Nous avons remporté le titre face à la Zambie. Ceci nous ouvre droit à participer au championnat d'Afrique de niveau «B», en juillet prochain en Côte d'Ivoire.

Le rugby à été retenu dans le programme des compétitions des jeux Africains de la jeunesse qui auront lieu à Alger au mois de juillet prochain.



Quels sont vos objectifs dans ces joutes ?

Nous allons prendre part à cette compétition continentale avec nos équipes nationales U17. C'est une sélection formée de joueurs locaux et autres évoluant en Europe. C'est une compétition qualificative pour les Jeux mondiaux de la jeunesse, prévus en septembre en Argentine. Nous ne connaissons pas vraiment le niveau des autres équipes africaines, mais espérons finir parmi les cinq premiers pour valider notre billet pour les JMJ.

Réalisé par : Rédha M.