Des émissaires de Séoul arrivent au Nord pour rencontrer Kim Jong Un : Favoriser le dialogue

Une délégation sud-coréenne de haut rang est arrivée à Pyongyang hier pour rencontrer le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, nouvelle illustration de l'amorce de détente sur la péninsule. Les émissaires du président sud-coréen Moon Jae-In, plus hauts responsables sud-coréens à se rendre au Nord en plus de dix ans, ont pour mission de discuter des moyens de favoriser le dialogue entre Pyongyang et Washington sur les armes nucléaires. «Il a été convenu (...) qu'ils participeraient à une rencontre et à un dîner avec Kim Jong Un», a déclaré Kim Eui-kyeom, porte-parole de la présidence sud-coréenne. Les jeux Olympiques d'hiver qui se sont achevés le 25 février ont permis un remarquable rapprochement entre le Nord et le Sud après deux années de fortes tensions liées aux programmes nucléaire et balistique de la Corée du Nord. Le point d'orgue de l'offensive de charme nord-coréenne fut la venue au Sud de Kim Yo Jong, sœur cadette du dirigeant Kim Jong Un, marquant la première visite d'un membre de la dynastie régnante de Pyongyang depuis la fin de la guerre de Corée en 1953. M. Moon a cherché à se servir des JO pour ouvrir le dialogue entre le Nord et Washington dans l'espoir d'apaiser les tensions sur le nucléaire.