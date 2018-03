Opération anti-Daesh en Turquie : Coup de filet à Ankara

Les autorités turques ont renforcé hier les mesures de sécurité à Ankara et procédé à un coup de filet contre des militants présumés du groupe Etat islamique (EI), au lendemain d'une «alerte de sécurité» américaine, selon les médias. Douze personnes ont été arrêtées hier et des mandats d'arrêt ont été émis pour huit autres dans le cadre d'une enquête visant l'EI, a rapporté l'agence étatique Anadolu. Selon le quotidien Hürriyet, ces arrestations sont liées à l'annonce dimanche par l'ambassade des Etats-Unis à Ankara de la fermeture de l'ensemble de ses services au public hier "en raison d'une alerte de sécurité». Mais Anadolu, qui ne mentionne pas cette alerte américaine, rapporte que l'opération était «prévue» et que les personnes arrêtées, de «nationalité étrangère», travaillaient au recrutement de combattants pour l'EI et avaient des contacts avec «les zones de combat».Le gouvernorat d'Ankara a par ailleurs publié un communiqué hier annonçant la mise en place de mesures de sécurité renforcées suite à des renseignements fournis par les Américains sur un risque d'attentat.